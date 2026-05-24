ua en ru
Вс, 24 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Стейтем с женой приехал на бой Усика и Верховена: как он причастен к поединку (фото)

00:15 24.05.2026 Вс
3 мин
Актер сыграл неожиданную роль в историческом событии
aimg Сюзанна Аль Мариди
Стейтем с женой приехал на бой Усика и Верховена: как он причастен к поединку (фото) Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Среди пирамид в Гизе в ночь с 23 на 24 мая проходит масштабный боксерский вечер, главным событием которого стал поединок между Усиком и Верховеном. Событие посетил голливудский актер Джейсон Стейтем и его жена-супермодель Рози Хантингтон-Уайтли.

Подробнее о визите Стейтема рассказывает РБК-Украина.

Больше интересного: Усик взял на бой с Верховеном особый талисман

Стейтем среди гостей поединка Усика и Верховена

Этот бой стал одним из самых обсуждаемых в мире бокса. Организаторы возвели специальную арену прямо возле пирамид, превратив поединок в масштабное шоу.

Среди гостей оказались Стейтем и его возлюбленная. Они сидят в первых рядах, активно наблюдая за соревнованиями между спортсменами.

Для вечера бокса 58-летний актер выбрал костюм в полоску коричневого цвета и темные очки, а его возлюбленная - черное платье.

Стейтем на вечере бокса в Гизе (скриншоты)

Актер уже не впервые появляется на таких событиях. Он также был на бою Усика с Фьюри.

Об этом бое он лично рассказал в своем Instagram, назвав оппонентов королями.

"Сегодня. Два короля", - написал актер и добавил фото Усика и Верховена.


Кроме этого, он поделился кадрами из Египта вместе с женой на фоне пирамид. Для дневной прогулки пара выбрала стильные образы.

Так, Джейсон нарядился в шорты и рубашку песочного цвета, а его жена примерила белые джинсы, майку и шляпу.


Как Стейтем причастен к бою Усика и Верховена

Рико лично рассказал, что его история с этим поединком началась со случайной встречи с актером в Лас-Вегасе в сентябре 2024 года во время недели боя Сауля "Канело" Альвареса против Теренса Кроуфорда.

Тогда Джейсон высказал мнение, что кикбоксер мог бы победить всех этих чемпионов.

"Я ответил: "Да, на 100%", - сказал Рико.

Уже на следующее утро звезда "Перевозчика" позвонил ему и ошеломил новостью.

"Йо, брат, я предложил твое имя, им это понравилось. Они заинтересованы. Они хотят это сделать. Они свяжутся, я дам им твой номер", - пересказал он слова актера в разговоре с BBC.

Как известно, Стейтем является близким знакомым влиятельного саудовского организатора бокса Турки Аль аш-Шейха. Именно он является организатором этого поединка.

Примечательно, что сначала в команде кикбоксера рассматривали в качестве соперника Энтони Джошуа, но из-за страшного ДТП с участием боксера от этой идеи отказались

Еще больше интересного:

Символические образы Усика, которые стали посланиями

Что известно о мегафайте Усика против Верховена

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Александр Усик Новости шоу-бизнеса Джейсон Стетхэм Звезды шоу-бизнеса
Новости
Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
Аналитика
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами