Старт Кубка світу з біатлону: хто виступить за Україну в естафетах

У суботу, 29 листопада, у шведському Естерсунді розпочинається новий біатлонний сезон. У перший день Кубка світу відбудуться жіноча та чоловіча естафети.

Про те, хто з вітчизняних спортсменів вийде на старт та розклад гонок і трансляцій – повідомляє РБК-Україна .

Старт без лідера

Відкриє програму змагань жіноча естафета. Вона розпочнеться – о 14:15 за київським часом.

Збірна України виступить у такому складі: Валерія Дмитренко, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина.

Відсутня лідер нашої команди – Юлія Джима, яка пропускає етап в Естерсунді через пошкодження.

Вибір тренерів команди можна назвати дещо незвичним. Першою на старт вийде абсолютна дебютантка Кубка світу Валерія Дмитренко, натомість фінальною бігтиме Олександра Меркушина.

"Дійсно, це несподіваний склад, але, перш за все, дуже хочемо спробувати людей у різних ситуаціях та на різних етапах. І таких людей, які вперше з'явилися на етапі Кубка світу, як-от Валерію Дмитренко – теж її спробуємо в естафеті", – зазначив у коментарі "Суспільне Спорт" головний тренер жіночої команди Микола Зоц.

Пріоритети чоловічої збірної

О 17:55 розпочнеться чоловіча естафета. Збірна України виступить у такому складі: Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Дмитро Підручний.

Не вийде на старт досвідчений Антон Дудченко – він буде готуватися до змішаної естафети.

Головна тренерка чоловічої збірної України Надія Бєлова розповіла, коли планується вивести команду на пік форми.

"Пік форми? Це дуже складно – виводити спортсменів на два піки протягом сезону. Можна, але складно. Особисто я розглядаю лише один – це Олімпійські ігри", – наводить слова наставниці портал Український біатлон.

Хто з українців виступив найкраще у минулому сезоні

Біатлонний сезон-2024/25 не був щедрим на нагороди для України. У топ-10 обох загальних заліків Кубка світу не було жодного українського представника.

У чоловічому заліку найвище місце посів лідер команди Дмитро Підручний – 19-та сходинка (409 пунктів). А серед жінок найвище фінішувала Юлія Джима – 17-та позиція (368 балів).

Де дивитися трансляції

В Україні в прямому ефірі всі перегони Кубка світу з біатлону можна дивитися на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" і на каналі "Євроспорт".

Крім того, етапи Кубка світу транслюватимуться на платформі "Київстар ТБ".