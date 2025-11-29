ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Старт Кубка мира по биатлону: кто выступит за Украину в эстафетах

Суббота 29 ноября 2025 12:31
UA EN RU
Старт Кубка мира по биатлону: кто выступит за Украину в эстафетах Фото: 29 ноября - первые гонки биатлонного сезона (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В субботу, 29 ноября, в шведском Эстерсунде начинается новый биатлонный сезон. В первый день Кубка мира состоятся женская и мужская эстафеты.

О том, кто из отечественных спортсменов выйдет на старт, а также расписание гонок и трансляций - сообщает РБК-Украина.

Старт без лидера

Откроет программу соревнований женская эстафета. Она начнется - в 14:15 по киевскому времени.

Сборная Украины выступит в таком составе: Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Александра Меркушина.

Отсутствует лидер нашей команды - Юлия Джима, которая пропускает этап в Эстерсунде из-за повреждения.

Выбор тренеров команды можно назвать несколько необычным. Первой на старт выйдет абсолютная дебютантка Кубка мира Валерия Дмитренко, а финальной будет бежать Александра Меркушина.

"Действительно, это неожиданный состав, но, прежде всего, очень хотим попробовать людей в разных ситуациях и на разных этапах. И таких людей, которые впервые появились на этапе Кубка мира, например Валерию Дмитренко - тоже ее попробуем в эстафете", - отметил в комментарии "Суспільне Спорт" главный тренер женской команды Николай Зоц.

Приоритеты мужской сборной

В 17:55 начнется мужская эстафета. Сборная Украины выступит в таком составе: Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный.

Не выйдет на старт опытный Антон Дудченко - он будет готовиться к смешанной эстафете.

Главный тренер мужской сборной Украины Надежда Белова рассказала, когда планируется вывести команду на пик формы.

"Пик формы? Это очень сложно - выводить спортсменов на два пика в течение сезона. Можно, но сложно. Лично я рассматриваю только один - это Олимпийские игры", - приводит слова наставницы портал Украинский биатлон.

Кто из украинцев выступил лучше всего в прошлом сезоне

Биатлонный сезон-2024/25 не был щедрым на награды для Украины. В топ-10 обоих общих зачетов Кубка мира не было ни одного украинского представителя.

В мужском зачете самое высокое место занял лидер команды Дмитрий Пидручный - 19-я строчка (409 пунктов). А среди женщин выше всех финишировала Юлия Джима - 17-я позиция (368 баллов).

Где смотреть трансляции

В Украине в прямом эфире все гонки Кубка мира по биатлону можно смотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" и на канале "Евроспорт".

Кроме того, этапы Кубка мира будут транслироваться на платформе "Киевстар ТВ".

Ранее мы рассказали, как легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче.

Также читайте, что в Международном союзе биатлонистов рассказали о допуске россиян на Олимпиаду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Кубок мира Сборная Украины
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает