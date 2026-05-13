Стародубцева та Ястремська знищили опоненток: такого тріумфу в один день не чекали
Українські тенісистки Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська синхронно пробилися до чвертьфіналів на турнірах серії WTA 125. На кортах Франції та Італії наші спортсменки здобули впевнені перемоги у двох сетах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Тріумф Стародубцевої у Парижі
Юлія Стародубцева, яка наразі посідає 57-му сходинку світового рейтингу, продемонструвала справжній майстер-клас на ґрунтових кортах Парижа.
У другому колі турніру Trophee Clarins українка буквально "переїхала" представницю Китаю Чжан Шуай.
Поєдинок тривав трохи більше години і завершився з розгромним рахунком 6:2, 6:1.
Українка домінувала на корті протягом усієї гри, реалізувавши 6 брейк-пойнтів та зробивши три ейси.
Цікаво, що це вже друга перемога Юлії над цією суперницею в поточному сезоні.
Стабільна гра на першій подачі та відсутність подвійних помилок дозволили Стародубцевій впевнено крокувати до наступної стадії призового фонду у 115 тисяч доларів.
У чвертьфіналі на Юлію чекає серйозне випробування. Її суперницею стане переможниця американського протистояння між Еммою Наварро та Кеті Волинець.
Нагадаємо, що на старті змагань у Франції Стародубцева обіграла австралійку Тайлу Престон.
Впевнений крок Ястремської в Італії
Не менш переконливо виступила і Даяна Ястремська на турнірі Parma Ladies Open.
У другому колі змагань в Італії вона зустрілася з бельгійкою Ганне Вандевінкель.
Даяна, яка є першою ракеткою турніру, підтвердила свій статус фаворитки, закривши матч за 1 годину 22 хвилини із рахунком 6:3, 6:2.
Попри відсутність подач навиліт, Ястремська продемонструвала агресивний теніс на прийомі, зробивши 6 брейків.
Бельгійка намагалася чинити опір, але досвід українки взяв гору у вирішальних моментах обох партій.
Тепер у чвертьфіналі Даяна зійдеться у дуелі з аргентинкою Соланою Сьєррою.
Це вже друга поспіль перемога Даяни над представницями аргентинської школи тенісу в Пармі. Раніше, на старті турніру, Ястремська перемогла Вікторію Босіо.
Бекграунд українського тенісного тижня
Травневий ґрунтовий сезон традиційно є успішним для українських тенісисток.
Успіхи Стародубцевої та Ястремської дозволяють їм зміцнити свої позиції в рейтингу WTA напередодні головного старту сезону на піску - Ролан Гаррос.
- Юлія Стародубцева продовжує підійматися у топ-60, демонструючи найбільш стабільний теніс у кар'єрі.
- Даяна Ястремська намагається повернути собі місце у топ-30, використовуючи турніри серії WTA 125 для набору ігрової практики та впевненості.
Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.