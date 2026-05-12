Важкий тріумф у Пармі та реванш у Парижі: як українки стартували на ґрунтових кортах

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева 12 травня здобули перемоги у перших колах турнірів серії WTA 125. Поки Даяна долала опір аргентинки в Пармі, Юлія виборювала першу в кар'єрі перемогу над незручною суперницею в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати турнірів.

Даяна Ястремська: вистраждана перемога в Пармі

Даяна Ястремська, яка наразі посідає 52-гу сходинку світового рейтингу, успішно подолала бар'єр першого кола на турнірі Parma Ladies Open в Італії.

Її суперницею була аргентинка Вікторія Босіо, яка перебуває за межами третьої сотні рейтингу.

Попри суттєву різницю в класі, поєдинок видався доволі нервовим та тривав понад півтори години.

Перший сет перетворився на справжні «гойдалки», де доля партії вирішувалася на тай-брейку.

Даяна зуміла проявити характер у вирішальні моменти та дотиснула опонентку.

Друга партія пройшла під контролем українки, хоча гра супроводжувалася великою кількістю помилок з обох сторін.

Загалом Ястремська реалізувала 5 брейк-пойнтів, що й стало ключем до підсумкового рахунку 7:6(3), 6:3.

Цікаво, що Даяна вперше за тривалий час бере участь у змаганнях такої категорії.

Це рішення пов'язане з необхідністю набрати ігрову практику на ґрунті після невдалого виступу на великому турнірі в Римі.

У наступному раунді в Пармі на українку чекає зустріч із бельгійкою Ганне Вандевінкель.

Юлія Стародубцева: довгоочікуваний реванш у Парижі

Паралельно в столиці Франції на турнірі Trophee Clarins свій шлях розпочала Юлія Стародубцева. Сьома сіяна українка зустрілася з австралійкою Тайлою Престон.

Цей матч мав особливий підтекст, адже раніше Юлія двічі поступалася цій суперниці, і перемога була справою принципу.

Стародубцева продемонструвала напрочуд стабільну гру на задній лінії.

Вона впевнено подавала, записавши на свій рахунок два ейси, та мінімізувала кількість помилок у критичних ситуаціях.

Матч завершився перемогою українки у двох сетах із однаковим рахунком - 6:4, 6:4. Це перша перемога Юлії над Престон у їхній спільній історії протистоянь.

Тепер Стародубцева готується до другого кола, де її опоненткою стане переможниця пари між досвідченою китаянкою Чжан Шуай та японкою Хімено Сакацуме.

Юлія перебуває у хорошій фізичній формі та має всі шанси на глибокий прохід по турнірній сітці.

Драма Надії Кіченок у Римі: втрачена перевага

На жаль, не всі новини з тенісних кортів виявилися позитивними.

На престижному турнірі WTA 1000 у Римі завершила свої виступи Надія Кіченок.

Українська парниця разом із сербкою Александрою Крунич зупинилися на стадії 1/8 фіналу, поступившись іспано-американському тандему Букша / Меліхар.

Поєдинок видався надзвичайно драматичним. Після поразки на тай-брейку в першому сеті, українка та сербка мали тотальну домінацію у другій партії, ведучи в рахунку 5:1.

Здавалося, що супертай-брейк неминучий, проте Надія та Александра несподівано втратили концентрацію.

Вони програли шість геймів поспіль, дозволивши суперницям вирвати перемогу з підсумковим рахунком 7:6(4), 7:5.