ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Важкий тріумф у Пармі та реванш у Парижі: як українки стартували на ґрунтових кортах

18:59 12.05.2026 Вт
3 хв
Неймовірний камбек на кортах Франції та напружена боротьба в Італії - хто з українок пройшов далі?
aimg Катерина Урсатій
Важкий тріумф у Пармі та реванш у Парижі: як українки стартували на ґрунтових кортах Дана Ястремська (фото: Grtty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева 12 травня здобули перемоги у перших колах турнірів серії WTA 125. Поки Даяна долала опір аргентинки в Пармі, Юлія виборювала першу в кар'єрі перемогу над незручною суперницею в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати турнірів.

Читайте також: Світоліна знову робить це! Українка "переїхала" суперницю в Римі: що чекає на зірку далі?

Даяна Ястремська: вистраждана перемога в Пармі

Даяна Ястремська, яка наразі посідає 52-гу сходинку світового рейтингу, успішно подолала бар'єр першого кола на турнірі Parma Ladies Open в Італії.

Її суперницею була аргентинка Вікторія Босіо, яка перебуває за межами третьої сотні рейтингу.

Попри суттєву різницю в класі, поєдинок видався доволі нервовим та тривав понад півтори години.

Перший сет перетворився на справжні «гойдалки», де доля партії вирішувалася на тай-брейку.

Даяна зуміла проявити характер у вирішальні моменти та дотиснула опонентку.

Друга партія пройшла під контролем українки, хоча гра супроводжувалася великою кількістю помилок з обох сторін.

Загалом Ястремська реалізувала 5 брейк-пойнтів, що й стало ключем до підсумкового рахунку 7:6(3), 6:3.

Цікаво, що Даяна вперше за тривалий час бере участь у змаганнях такої категорії.

Це рішення пов'язане з необхідністю набрати ігрову практику на ґрунті після невдалого виступу на великому турнірі в Римі.

У наступному раунді в Пармі на українку чекає зустріч із бельгійкою Ганне Вандевінкель.

Юлія Стародубцева: довгоочікуваний реванш у Парижі

Паралельно в столиці Франції на турнірі Trophee Clarins свій шлях розпочала Юлія Стародубцева. Сьома сіяна українка зустрілася з австралійкою Тайлою Престон.

Цей матч мав особливий підтекст, адже раніше Юлія двічі поступалася цій суперниці, і перемога була справою принципу.

Стародубцева продемонструвала напрочуд стабільну гру на задній лінії.

Вона впевнено подавала, записавши на свій рахунок два ейси, та мінімізувала кількість помилок у критичних ситуаціях.

Матч завершився перемогою українки у двох сетах із однаковим рахунком - 6:4, 6:4. Це перша перемога Юлії над Престон у їхній спільній історії протистоянь.

Тепер Стародубцева готується до другого кола, де її опоненткою стане переможниця пари між досвідченою китаянкою Чжан Шуай та японкою Хімено Сакацуме.

Юлія перебуває у хорошій фізичній формі та має всі шанси на глибокий прохід по турнірній сітці.

Драма Надії Кіченок у Римі: втрачена перевага

На жаль, не всі новини з тенісних кортів виявилися позитивними.

На престижному турнірі WTA 1000 у Римі завершила свої виступи Надія Кіченок.

Українська парниця разом із сербкою Александрою Крунич зупинилися на стадії 1/8 фіналу, поступившись іспано-американському тандему Букша / Меліхар.

Поєдинок видався надзвичайно драматичним. Після поразки на тай-брейку в першому сеті, українка та сербка мали тотальну домінацію у другій партії, ведучи в рахунку 5:1.

Здавалося, що супертай-брейк неминучий, проте Надія та Александра несподівано втратили концентрацію.

Вони програли шість геймів поспіль, дозволивши суперницям вирвати перемогу з підсумковим рахунком 7:6(4), 7:5.

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Даяна Ястремська
Новини
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай