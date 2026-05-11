Світоліна знову робить це! Українка "переїхала" суперницю в Римі: що чекає на зірку далі?

18:06 11.05.2026 Пн
2 хв
Перша ракетка України залишилася єдиною представницею нашої країни в Римі. Хто стане її наступною суперницею?
aimg Катерина Урсатій
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA 1000 в Римі. У поєдинку 1/8 фіналу вона впевнено здолала чеську спортсменку Ніколу Бартункову.

Битва за чвертьфінал: деталі матчу Світоліна - Бартункова

Еліна Світоліна та Нікола Бартункова вперше зустрілися в межах офіційних турнірів. Українка, яка посіяна під 7-м номером, продемонструвала високий клас гри, попри запеклий опір суперниці на старті обох партій.

Початок видався нервовим - тенісистки обмінялися реалізованими брейкпойнтами. Проте за рахунку 2:2 Світоліна перехопила ініціативу, вигравши чотири гейми поспіль. Партія завершилася з рахунком 6:2.

У другому сеті боротьба була ще гострішою. До рахунку 3:3 жодна з учасниць не могла захистити власну подачу - глядачі побачили шість брейків поспіль. Зрештою, досвід Еліни допоміг їй дотиснути суперницю та закрити матч - 6:3.

Загалом перемога у двох сетах дозволила українці зберегти сили для наступного етапу престижного «тисячника».

Хто стане наступною суперницею українки

Світоліна наразі залишається єдиною тенісисткою з України, яка продовжує боротьбу на стадії 1/4 фіналу в Римі.

Для Еліни цей турнір є особливим, адже вона вже ставала його тріумфаторкою у 2017 та 2018 роках.

За право вийти до півфіналу перша ракетка України змагатиметься з переможницею пари Єлєна Рибакіна (Казахстан) - Кароліна Плішкова (Чехія).

Очікується, що цей поєдинок стане справжнім випробуванням, оскільки обидві потенційні суперниці входять до когорти найсильніших гравчинь світу.

Нагадаємо, що шлях до 1/8 фіналу для Світоліної пролягав через перемогу над американкою Хейлі Баптіст. Водночас інші представниці України вже припинили участь у змаганнях.

Варто зауважити, що турнір у Римі є одним із ключових етапів підготовки до Grand Slam - Ролан Гаррос, який стартує вже за кілька тижнів.

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

Україна спільно з Німеччиною запустить програму Brave Germany
