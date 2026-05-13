Стародубцева и Ястремская уничтожили оппоненток: такого триумфа в один день не ждали

Украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская синхронно пробились в четвертьфиналы на турнирах серии WTA 125. На кортах Франции и Италии наши спортсменки одержали уверенные победы в двух сетах.

Триумф Стародубцевой в Париже

Юлия Стародубцева, которая сейчас занимает 57-ю строчку мирового рейтинга, продемонстрировала настоящий мастер-класс на грунтовых кортах Парижа.

Во втором круге турнира Trophee Clarins украинка буквально "переехала" представительницу Китая Чжан Шуай.

Поединок длился чуть больше часа и завершился с разгромным счетом 6:2, 6:1.

Украинка доминировала на корте на протяжении всей игры, реализовав 6 брейк-пойнтов и сделав три эйса.

Интересно, что это уже вторая победа Юлии над этой соперницей в текущем сезоне.

Стабильная игра на первой подаче и отсутствие двойных ошибок позволили Стародубцевой уверенно шагать к следующей стадии призового фонда в 115 тысяч долларов.

В четвертьфинале Юлию ждет серьезное испытание. Ее соперницей станет победительница американского противостояния между Эммой Наварро и Кэти Волынец.

Напомним, что на старте соревнований во Франции Стародубцева обыграла австралийку Тайлу Престон.

Уверенный шаг Ястремской в Италии

Не менее убедительно выступила и Даяна Ястремская на турнире Parma Ladies Open.

Во втором круге соревнований в Италии она встретилась с бельгийкой Ханне Вандевинкель.

Даяна, которая является первой ракеткой турнира, подтвердила свой статус фаворитки, закрыв матч за 1 час 22 минуты со счетом 6:3, 6:2.

Несмотря на отсутствие подач навылет, Ястремская продемонстрировала агрессивный теннис на приеме, сделав 6 брейков.

Бельгийка пыталась сопротивляться, но опыт украинки взял верх в решающих моментах обеих партий.

Теперь в четвертьфинале Даяна сойдется в дуэли с аргентинкой Соланой Сьеррой.

Это уже вторая подряд победа Даяны над представительницами аргентинской школы тенниса в Парме. Ранее, на старте турнира, Ястремская победила Викторию Босио.

Бэкграунд украинской теннисной недели

Майский грунтовый сезон традиционно является успешным для украинских теннисисток.

Успехи Стародубцевой и Ястремской позволяют им укрепить свои позиции в рейтинге WTA накануне главного старта сезона на песке - Ролан Гаррос.