Стародубцева и Ястремская уничтожили оппоненток: такого триумфа в один день не ждали
Украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская синхронно пробились в четвертьфиналы на турнирах серии WTA 125. На кортах Франции и Италии наши спортсменки одержали уверенные победы в двух сетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Триумф Стародубцевой в Париже
Юлия Стародубцева, которая сейчас занимает 57-ю строчку мирового рейтинга, продемонстрировала настоящий мастер-класс на грунтовых кортах Парижа.
Во втором круге турнира Trophee Clarins украинка буквально "переехала" представительницу Китая Чжан Шуай.
Поединок длился чуть больше часа и завершился с разгромным счетом 6:2, 6:1.
Украинка доминировала на корте на протяжении всей игры, реализовав 6 брейк-пойнтов и сделав три эйса.
Интересно, что это уже вторая победа Юлии над этой соперницей в текущем сезоне.
Стабильная игра на первой подаче и отсутствие двойных ошибок позволили Стародубцевой уверенно шагать к следующей стадии призового фонда в 115 тысяч долларов.
В четвертьфинале Юлию ждет серьезное испытание. Ее соперницей станет победительница американского противостояния между Эммой Наварро и Кэти Волынец.
Напомним, что на старте соревнований во Франции Стародубцева обыграла австралийку Тайлу Престон.
Уверенный шаг Ястремской в Италии
Не менее убедительно выступила и Даяна Ястремская на турнире Parma Ladies Open.
Во втором круге соревнований в Италии она встретилась с бельгийкой Ханне Вандевинкель.
Даяна, которая является первой ракеткой турнира, подтвердила свой статус фаворитки, закрыв матч за 1 час 22 минуты со счетом 6:3, 6:2.
Несмотря на отсутствие подач навылет, Ястремская продемонстрировала агрессивный теннис на приеме, сделав 6 брейков.
Бельгийка пыталась сопротивляться, но опыт украинки взял верх в решающих моментах обеих партий.
Теперь в четвертьфинале Даяна сойдется в дуэли с аргентинкой Соланой Сьеррой.
Это уже вторая подряд победа Даяны над представительницами аргентинской школы тенниса в Парме. Ранее, на старте турнира, Ястремская победила Викторию Босио.
Бэкграунд украинской теннисной недели
Майский грунтовый сезон традиционно является успешным для украинских теннисисток.
Успехи Стародубцевой и Ястремской позволяют им укрепить свои позиции в рейтинге WTA накануне главного старта сезона на песке - Ролан Гаррос.
- Юлия Стародубцева продолжает подниматься в топ-60, демонстрируя наиболее стабильный теннис в карьере.
- Даяна Ястремская пытается вернуть себе место в топ-30, используя турниры серии WTA 125 для набора игровой практики и уверенности.
Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.