Стародубцева уступила в 2.5-часовом стартовом матче Australian Open

Украинка Юлия Стародубцева прекратила участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису. В поединке первого раунда она не смогла удержать преимущество над местной фавориткой Айлой Томлянович в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты встречи.

Стародубцева проиграла стартовый матч

Украинская теннисистка, которая успешно преодолела квалификационный этап, активно начала встречу. Стародубцева захватила лидерство уже на старте, реализовав брейк в третьем гейме.

Первый сет завершился в пользу украинки со счетом 6:4. Юлия продемонстрировала агрессивную игру, выполнив 12 виннеров против 7 у соперницы.

Во второй партии инициатива перешла к 78-й ракетке мира. Несмотря на то, что Стародубцева дважды отыгрывала отставание (сперва с 0:3, а затем с 3:5) и смогла довести дело до тайбрейка, в решающий момент сильнее оказалась австралийка - 7:3.

Решающий сет прошел при полной доминации Томлянович. Хозяйка кортов быстро обеспечила себе комфортное преимущество 5:1 и довела матч до победы. Противостояние продолжалось 2 часа 33 минуты. Итоговый счет встречи - 6:4, 6:7(3), 6:7(3), 1:6.

Несмотря на большее количество активных выигрышей по ходу матча (31 против 19 у Томлянович), Юлия чаще допускала ошибки.

На счету украинки 48 невынужденных ошибок, тогда как у представительницы Австралии - 40. Также Стародубцева выполнила 5 эйсов и допустила 3 двойных ошибки.

Для 110-й ракетки мира это была третья попытка преодолеть стартовый барьер основной сетки в Мельбурне, однако выйти во второй круг ей снова не удалось.

Это была вторая очная встреча теннисисток, и в обоих случаях победу праздновала Томлянович.

Ситуация в украинском женском теннисе

Стародубцева стала третьей представительницей Украины, которая выбыла из соревнований в первом круге Australian Open-2026. Ранее турнир покинули Марта Костюк и Даяна Ястремская. На данный момент борьбу продолжает лишь Элина Свитолина, которая уверенно преодолела первую стадию.

Уже в ближайшее время на корты Мельбурна выйдут еще две украинки - Ангелина Калинина и Александра Олейникова. Что касается Айлы Томлянович, то в следующем раунде она встретится с румынкой Еленой Габриэлой Русе.