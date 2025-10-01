Стало відомо, скільки заробила Костюк на турнірі WTA у Пекіні

Українська тенісистка Марта Костюк вибула з турніру WTA 1000 у Пекіні - у матчі 1/8 фіналу вона поступилася американській тенісистці Джессіці Пегулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результати матчу.
Для Костюк ці змагання стали дебютними на стадії 1/8 фіналу "China Open".
Нагадаємо, що Марта стартувала з другого кола завдяки статусу сіяної. У ньому українка обіграла німкеню Еллу Зайдель у двох сетах, віддавши суперниці лише два гейми.
У третьому колі Костюк здолала "нейтральну" тенісистку Александру Сасновіч у двох сетах, заробивши 103 225 тисяч доларів призових.
У разі перемоги над Пегулою українка могла б гарантовано отримати щонайменше 189 075 тисяч доларів призових.
Суперницею Костюк у 1/8 фіналу була сьома ракетка світу Джессіка Пегула, яка в третьому колі обіграла британку Емму Радукану. Для тенісисток це була п’ята очна зустріч - на рахунку Пегули три перемоги, у Костюк лише одна.
Матч тривав 2 години 20 хвилин. У першому сеті тенісистки обмінялися геймами і двома брейками, після чого Пегула виграла три гейми поспіль і завершила партію з рахунком 6:3.
Другий сет пройшов у рівній боротьбі, і після тайбрейку Костюк зрівняла рахунок за партіями 7:6(4). У вирішальному сеті Пегула не залишила шансів українці, здобувши перемогу 6:1.
Костюк останньою з українок завершила участь у Пекіні. Раніше Юлія Стародубцева програла на старті турніру австралійці Айлі Томлянович.
Далі Даяна Ястремська вибула у другому колі від іспанки Джессіки Бузас Манейро.
А Світоліна достроково завершила для себе сезон-2025 через психологічне виснаження.
У наступному чвертьфіналі Пегула зустрінеться зі своєю співвітчизницею Еммою Наварро, яка вибила Ігу Швьонтек.
