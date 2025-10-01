Стало відомо, скільки заробила Костюк на турнірі WTA у Пекіні

Шлях Костюк на турнірі

Для Костюк ці змагання стали дебютними на стадії 1/8 фіналу "China Open".

Нагадаємо, що Марта стартувала з другого кола завдяки статусу сіяної. У ньому українка обіграла німкеню Еллу Зайдель у двох сетах, віддавши суперниці лише два гейми.

У третьому колі Костюк здолала "нейтральну" тенісистку Александру Сасновіч у двох сетах, заробивши 103 225 тисяч доларів призових.

У разі перемоги над Пегулою українка могла б гарантовано отримати щонайменше 189 075 тисяч доларів призових.

Матч проти Пегули

Суперницею Костюк у 1/8 фіналу була сьома ракетка світу Джессіка Пегула, яка в третьому колі обіграла британку Емму Радукану. Для тенісисток це була п’ята очна зустріч - на рахунку Пегули три перемоги, у Костюк лише одна.

Матч тривав 2 години 20 хвилин. У першому сеті тенісистки обмінялися геймами і двома брейками, після чого Пегула виграла три гейми поспіль і завершила партію з рахунком 6:3.

Другий сет пройшов у рівній боротьбі, і після тайбрейку Костюк зрівняла рахунок за партіями 7:6(4). У вирішальному сеті Пегула не залишила шансів українці, здобувши перемогу 6:1.

Призові та очки на турнірі WTA 1000 у Пекіні

1 коло - 10 очок / 23 760 тисяч доларів

2 коло - 35 очок / 35 260 тисяч доларів

3 коло - 65 очок / 60 400 тисяч доларів

4 коло - 120 очок / 103 225 тисяч доларів

Чвертьфінал - 215 очок / 189 075 тисяч доларів

Півфінал - 390 очок / 332 160 тисяч доларів

Фінал - 650 очок / 597 890 тисяч доларів

Перемога - 1000 очок / 1 124 380 млн доларів

Представництво України та підсумки

Костюк останньою з українок завершила участь у Пекіні. Раніше Юлія Стародубцева програла на старті турніру австралійці Айлі Томлянович.

Далі Даяна Ястремська вибула у другому колі від іспанки Джессіки Бузас Манейро.

А Світоліна достроково завершила для себе сезон-2025 через психологічне виснаження.

У наступному чвертьфіналі Пегула зустрінеться зі своєю співвітчизницею Еммою Наварро, яка вибила Ігу Швьонтек.