Стали відомі нові подробиці смерті Дизеля з Green Grey

Перший виступ Green Grey мав відбутися 24 жовтня у Дніпрі, після чого артисти планували концерти у Харкові, Києві, Полтаві, Одесі та Миколаєві.

Фани чекали на ці виступи роками, тож спершу новину про смерть музиканта сприйняли з недовірою.

Коли на сторінці Дизеля у Facebook з’явилася траурна стрічка, користувачі писали: "А де офіційна інформація? Щось я не вірю. Чуваки ж у тур збиралися".

Звукорежисер гурту Богдан Пилипенко підтвердив, що трагедія сталася саме під час туру.

"Це в турі і сталося!", - написав він.

Андрій Яценко помер під час туру (скріншот)

Після цього організатори виступів повідомили про скасування всіх концертів. За їх словами, усі, хто придбав квитки, можуть повернути гроші до 30 жовтня включно, або залишити їх - тоді кошти передадуть родині покійного музиканта.

"Всі кошти за квитки, які не будуть повернені, ми передамо сім’ї Андрія. Дякуємо вам за розуміння та підтримку. Висловлюємо наші щирі співчуття рідним та близьким Андрія", - йдеться у повідомленні організаторів.

Андрій Яценко (фото: instagram.com/diezelgreengrey)

Першим про смерть артиста повідомив у Facebook продюсер і засновник гурту "Вхід у Змінному Взутті" (ВУЗВ) Олександр Стьоганов (Стеганoff).

Пізніше інформацію підтвердили учасники Green Grey, змінивши обкладинки своїх сторінок на фото зі свічками.

Згодом колеги музиканта - кліпмейкер Віктор Придувалов і фронтмен гурту "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) - розповіли, що Дизель мав проблеми із серцем, які, ймовірно, й призвели до трагедії.