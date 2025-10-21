Стали известны новые подробности смерти Дизеля из Green Grey

Стали известны новые подробности смерти Андрея Яценко - гитариста и соучредителя группы Green Grey, более известного как Дизель. Как выяснилось, трагедия произошла прямо во время подготовки к масштабному туру по Украине, который должен был начаться уже на этой неделе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу артиста.
Первое выступление Green Grey должно было состояться 24 октября в Днепре, после чего артисты планировали концерты в Харькове, Киеве, Полтаве, Одессе и Николаеве.
Фаны ждали этих выступлений годами, поэтому сначала новость о смерти музыканта восприняли с недоверием.
Когда на странице Дизеля в Facebook появилась траурная лента, пользователи писали: "А где официальная информация? Что-то я не верю. Чуваки же в тур собирались".
Звукорежиссер группы Богдан Пилипенко подтвердил, что трагедия произошла именно во время тура.
"Это в туре и произошло!", - написал он.
После этого организаторы выступлений сообщили об отмене всех концертов. По их словам, все, кто приобрел билеты, могут вернуть деньги до 30 октября включительно, или оставить их - тогда средства передадут семье покойного музыканта.
"Все средства за билеты, которые не будут возвращены, мы передадим семье Андрея. Спасибо вам за понимание и поддержку. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким Андрея", - говорится в сообщении организаторов.
Первым о смерти артиста сообщил в Facebook продюсер и основатель группы "Вхід у Змінному Взутті" (ВУЗВ) Александр Стеганов (Стеганoff).
Позже информацию подтвердили участники Green Grey, изменив обложки своих страниц на фото со свечами.
Впоследствии коллеги музыканта - клипмейкер Виктор Придувалов и фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) - рассказали, что Дизель имел проблемы с сердцем, которые, вероятно, и привели к трагедии.
