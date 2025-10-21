Стали известны новые подробности смерти Дизеля из Green Grey

Первое выступление Green Grey должно было состояться 24 октября в Днепре, после чего артисты планировали концерты в Харькове, Киеве, Полтаве, Одессе и Николаеве.

Фаны ждали этих выступлений годами, поэтому сначала новость о смерти музыканта восприняли с недоверием.

Когда на странице Дизеля в Facebook появилась траурная лента, пользователи писали: "А где официальная информация? Что-то я не верю. Чуваки же в тур собирались".

Звукорежиссер группы Богдан Пилипенко подтвердил, что трагедия произошла именно во время тура.

"Это в туре и произошло!", - написал он.

Андрей Яценко умер во время тура (скриншот)

После этого организаторы выступлений сообщили об отмене всех концертов. По их словам, все, кто приобрел билеты, могут вернуть деньги до 30 октября включительно, или оставить их - тогда средства передадут семье покойного музыканта.

"Все средства за билеты, которые не будут возвращены, мы передадим семье Андрея. Спасибо вам за понимание и поддержку. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким Андрея", - говорится в сообщении организаторов.

Андрей Яценко (фото: instagram.com/diezelgreengrey)

Первым о смерти артиста сообщил в Facebook продюсер и основатель группы "Вхід у Змінному Взутті" (ВУЗВ) Александр Стеганов (Стеганoff).

Позже информацию подтвердили участники Green Grey, изменив обложки своих страниц на фото со свечами.

Впоследствии коллеги музыканта - клипмейкер Виктор Придувалов и фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) - рассказали, что Дизель имел проблемы с сердцем, которые, вероятно, и привели к трагедии.