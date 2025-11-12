Stadium Family відреагували на скандал з Міндічем: "Припиняємо роботу"

Stadium Family припиняє роботу на тлі скандалу з Міндічем

Як відомо, Міндіч був одним із власників каналу, що спеціалізувався на виробництві розважального контенту.

12 листопада гумористи опублікували заяву про припинення роботи проєкту та прокоментували корупційний скандал.

"Ми займалися виробництвом завжди розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають жодного стосунку до жодного з резидентів, сценаристів і технічної групи каналу", - йдеться в заяві.

"На даний момент ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час", - додали вони.

Stadium Family припиняє роботу (фото: instagram.com/stadium_family)

Що відомо про Stadium Family

Згідно з даними YouControl, частка Міндіча в компанії ТОВ "Стедіум фемілі" складає 75%. Крім того, його ім'я з'являлося у титрах відеороликів на YouTube-каналі бренду з приписом продюсер. Інші 25% належать резиденту "Вечірнього Кварталу" Володимиру Мартинцю.

Stadium Family створюють гумористичний контент для YouTube та ТБ. Серед відомих проєктів Stadium Night, "Ставки", "Шпигун", "Батли" та "Розряд", де українські знаменитості та публічні особи беруть участь у розважальних іграх.

До складу резидентів входять Іван Кухарчук, Анастасія Ткаченко, Фіма Константиновський, Володимир Мартинець, Андрій Рибак, Владислав Стеблівський та інші.

Stadium Family (фото: instagram.com/stadium_family)

Що відомо про скандал з Міндічем

Бізнесмен, який також є співвласником студії "Квартал 95" та колишнім партнером Зеленського, фігурує у справі НАБУ щодо корупції в енергетиці.

10 листопада у нього провели обшуки, а наступного дня йому та іншим фігурантам справи повідомили про підозру. Водночас сам він покинув Україну незадовго до цього.

Нагадаємо, в межах операції антикорупційних органів було оприлюднено аудіозаписи, згідно з якими учасники обговорювали отримання вигоди та відмивання коштів на діяльності підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". За даними слідства, Міндіч працював під псевдонімом Карлсон.

Раніше ми писали, як студія "Квартал 95" прокоментувала скандал з Міндічем.