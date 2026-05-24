Стадіон "Динамо" постраждав від масованого обстрілу столиці: чи відбудеться вирішальний матч УПЛ

12:34 24.05.2026 Нд
2 хв
Домашня арена киян зазнала руйнувань
aimg Андрій Костенко
Стадіон "Динамо" (фото: ФК "Динамо")

У ніч на 24 травня, під час нічної комбінованої атаки на Київ постраждав стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. Під загрозою опинилося проведення матчу 30-го туру УПЛ проти "Кудрівки".

Що пошкоджено на легендарній арені

Нічний терористичний удар окупантів із застосуванням балістики, крилатих ракет та безпілотників призвів до падіння уламків безпосередньо на територію спортивного комплексу в центрі столиці.

Прес-служба "біло-синіх" оприлюднила фотографії наслідків обстрілу. Російська атака завдала легендарному стадіону таких ушкоджень:

  • повністю розбито кілька масивних вікон адміністративної будівлі;
  • частково відбито облицювальну плитку на культовій колонаді центрального входу;
  • суттєво пошкоджено фасад та внутрішні офісні приміщення київського клубу.

Офіційне рішення "Динамо" щодо матчу УПЛ

Пошкодження стадіону за лічені години до стартового свистка змусили вболівальників та експертів хвилюватися за долю гри. Сьогодні, 24 травня, "Динамо" має приймати "Кудрівку" о 13:00.

Незважаючи на форс-мажорні обставини та суттєві руйнування інфраструктури, керівництво київського клубу виступило із чіткою заявою – поєдинок скасовувати чи переносити не будуть.

"Ми щиро співчуваємо всім постраждалим та дякуємо кожному, хто цієї ночі рятував, допомагав, захищав Україну. Попри все, матч "Динамо" – "Кудрівка" відбудеться за розкладом – початок зустрічі о 13:00. Бо українців неможливо зламати", - наголосили в прес-службі столичного гранда.

