Стадіон "Динамо" постраждав від масованого обстрілу столиці: чи відбудеться вирішальний матч УПЛ

У ніч на 24 травня, під час нічної комбінованої атаки на Київ постраждав стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. Під загрозою опинилося проведення матчу 30-го туру УПЛ проти "Кудрівки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичного клубу.
Нічний терористичний удар окупантів із застосуванням балістики, крилатих ракет та безпілотників призвів до падіння уламків безпосередньо на територію спортивного комплексу в центрі столиці.
Прес-служба "біло-синіх" оприлюднила фотографії наслідків обстрілу. Російська атака завдала легендарному стадіону таких ушкоджень:
Пошкодження стадіону за лічені години до стартового свистка змусили вболівальників та експертів хвилюватися за долю гри. Сьогодні, 24 травня, "Динамо" має приймати "Кудрівку" о 13:00.
Незважаючи на форс-мажорні обставини та суттєві руйнування інфраструктури, керівництво київського клубу виступило із чіткою заявою – поєдинок скасовувати чи переносити не будуть.
"Ми щиро співчуваємо всім постраждалим та дякуємо кожному, хто цієї ночі рятував, допомагав, захищав Україну. Попри все, матч "Динамо" – "Кудрівка" відбудеться за розкладом – початок зустрічі о 13:00. Бо українців неможливо зламати", - наголосили в прес-службі столичного гранда.
