Стадион "Динамо" пострадал от массированного обстрела столицы: состоится ли решающий матч УПЛ

12:34 24.05.2026 Вс
2 мин
Домашняя арена киевлян подверглась разрушениям
aimg Андрей Костенко
Стадион "Динамо" (фото: ФК "Динамо")

В ночь на 24 мая, во время ночной комбинированной атаки на Киев пострадал стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Под угрозой оказалось проведение матча 30-го тура УПЛ против "Кудривки".

Что повреждено на легендарной арене

Ночной террористический удар оккупантов с применением баллистики, крылатых ракет и беспилотников привел к падению обломков непосредственно на территорию спортивного комплекса в центре столицы.

Пресс-служба "бело-синих" обнародовала фотографии последствий обстрела. Российская атака нанесла легендарному стадиону такие повреждения:

  • полностью разбито несколько массивных окон административного здания;
  • частично отбита облицовочная плитка на культовой колоннаде центрального входа;
  • существенно поврежден фасад и внутренние офисные помещения киевского клуба.

Официальное решение "Динамо" относительно матча УПЛ

Повреждения стадиона за считанные часы до стартового свистка заставили болельщиков и экспертов волноваться за судьбу игры. Сегодня, 24 мая, "Динамо" должно принимать "Кудривку" в 13:00.

Несмотря на форс-мажорные обстоятельства и существенные разрушения инфраструктуры, руководство киевского клуба выступило с четким заявлением - поединок отменять или переносить не будут.

"Мы искренне сочувствуем всем пострадавшим и благодарим каждого, кто этой ночью спасал, помогал, защищал Украину. Несмотря на все, матч "Динамо" - "Кудривка" состоится по расписанию - начало встречи в 13:00. Потому что украинцев невозможно сломать", - отметили в пресс-службе столичного гранда.

