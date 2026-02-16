Стабільність Світоліної, втрати Костюк та Ястремської: українки в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 16 лютого, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг. Зміни торкнулися як лідерок туру, так і українських тенісисток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою 9-ту позицію у світовому рейтингу. Для неї це вже 221-й тиждень у топ-10 WTA. Цього тижня українка виступить на турнірі WTA 1000 у Дубаї.
Водночас у самій десятці відбулися перестановки. Американка Аманда Анісімова, не зумівши захистити титул у Досі, опустилася з 4-го на 6-те місце.
Дебют у топ-10 оформила 19-річна канадка Вікторія Мбоко, яка дійшла до фіналу турніру в Досі. Одразу за нею розташувалася переможниця змагань – чешка Кароліна Мухова.
Топ-10 світового рейтингу:
Марта Костюк продовжує втрачати позиції через травму, отриману на Australian Open. Наразі вона опустилася на 26-те місце (-3).
Даяна Ястремська також погіршила свої позиції – 44-те місце (-2). Цього тижня вона завершила виступи на турнірі в Дубаї вже після першого кола.
Стабільність демонструє Олександра Олійникова – 71-ша сходинка без змін.
Юлія Стародубцева піднялася на 101-ше місце (+2) та впритул наблизилася до повернення в топ-100.
Дарія Снігур втратила 10 позицій і тепер посідає 133-тє місце.
Натомість Ангеліна Калініна піднялася на 191-шу сходинку (+8).
Особистий рейтинговий рекорд встановила 19-річна Вероніка Подрез. Після виходу до півфіналу турніру ITF W50 у Греноблі вона піднялася на 233-тє місце (+17).
Анастасія Соболєва опустилася на одну позицію – 268-ма.
Найбільший прогрес серед українок цього тижня продемонструвала Єлизавета Котляр – 499-те місце (+18). Найбільше втратила Катерина Лазаренко – 704-та позиція (-26).
Топ-10 українок у рейтингу WTA
У парному розряді першою ракеткою України залишається Людмила Кіченок, яка піднялася на 29-те місце у світовій класифікації (+2).
Надія Кіченок опустилася на 66-ту позицію (-2), а Марта Костюк у парному рейтингу посідає 156-те місце (-1).
