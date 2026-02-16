Стабильность Свитолиной, потери Костюк и Ястремской: украинки в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 16 февраля, Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Изменения коснулись как лидеров тура, так и украинских теннисисток.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой 9-ю позицию в мировом рейтинге. Для нее это уже 221-я неделя в топ-10 WTA. На этой неделе украинка выступит на турнире WTA 1000 в Дубае.
В то же время в самой десятке произошли перестановки. Американка Аманда Анисимова, не сумев защитить титул в Дохе, опустилась с 4-го на 6-е место.
Дебют в топ-10 оформила 19-летняя канадка Виктория Мбоко, которая дошла до финала турнира в Дохе. Сразу за ней расположилась победительница соревнований - чешка Каролина Мухова.
Марта Костюк продолжает терять позиции из-за травмы, полученной на Australian Open. Сейчас она опустилась на 26-е место (-3).
Даяна Ястремская также ухудшила свои позиции - 44-е место (-2). На этой неделе она завершила выступления на турнире в Дубае уже после первого круга.
Стабильность демонстрирует Александра Олейникова - 71-я строчка без изменений.
Юлия Стародубцева поднялась на 101-е место (+2) и вплотную приблизилась к возвращению в топ-100.
Дарья Снигур потеряла 10 позиций и теперь занимает 133-е место.
В то же время Ангелина Калинина поднялась на 191-ю строчку (+8).
Личный рейтинговый рекорд установила 19-летняя Вероника Подрез. После выхода в полуфинал турнира ITF W50 в Гренобле она поднялась на 233-е место (+17).
Анастасия Соболева опустилась на одну позицию - 268-я.
Наибольший прогресс среди украинок на этой неделе продемонстрировала Елизавета Котляр - 499-е место (+18). Больше всего потеряла Екатерина Лазаренко - 704-я позиция (-26).
В парном разряде первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок, которая поднялась на 29-е место в мировой классификации (+2).
Надежда Киченок опустилась на 66-ю позицию (-2), а Марта Костюк в парном рейтинге занимает 156-е место (-1).
