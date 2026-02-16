ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Стабильность Свитолиной, потери Костюк и Ястремской: украинки в обновленном рейтинге WTA

Понедельник 16 февраля 2026 11:58
Стабильность Свитолиной, потери Костюк и Ястремской: украинки в обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина (фото: Australian Open)
Автор: Андрей Костенко

В понедельник, 16 февраля, Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Изменения коснулись как лидеров тура, так и украинских теннисисток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Свитолина и изменения в топ-10

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой 9-ю позицию в мировом рейтинге. Для нее это уже 221-я неделя в топ-10 WTA. На этой неделе украинка выступит на турнире WTA 1000 в Дубае.

В то же время в самой десятке произошли перестановки. Американка Аманда Анисимова, не сумев защитить титул в Дохе, опустилась с 4-го на 6-е место.

Дебют в топ-10 оформила 19-летняя канадка Виктория Мбоко, которая дошла до финала турнира в Дохе. Сразу за ней расположилась победительница соревнований - чешка Каролина Мухова.

Топ-10 мирового рейтинга:

  1. (1). Арина Соболенко
  2. (2). Ига Свёнтек (Польша)
  3. (3). Елена Рыбакина (Казахстан)
  4. (5). Коко Гофф (США)
  5. (6). Джессика Пегула (США)
  6. (4). Аманда Анисимова (США)
  7. (7). Мирра Андреева
  8. (8). Жасмин Паолини (Италия)
  9. (9). Элина Свитолина (Украина)
  10. (13). Виктория Мбоко (Канада)

Результаты украинок в топ-100

Марта Костюк продолжает терять позиции из-за травмы, полученной на Australian Open. Сейчас она опустилась на 26-е место (-3).

Даяна Ястремская также ухудшила свои позиции - 44-е место (-2). На этой неделе она завершила выступления на турнире в Дубае уже после первого круга.

Стабильность демонстрирует Александра Олейникова - 71-я строчка без изменений.

Юлия Стародубцева поднялась на 101-е место (+2) и вплотную приблизилась к возвращению в топ-100.

За пределами лидирующей сотни

Дарья Снигур потеряла 10 позиций и теперь занимает 133-е место.

В то же время Ангелина Калинина поднялась на 191-ю строчку (+8).

Личный рейтинговый рекорд установила 19-летняя Вероника Подрез. После выхода в полуфинал турнира ITF W50 в Гренобле она поднялась на 233-е место (+17).

Анастасия Соболева опустилась на одну позицию - 268-я.

Наибольший прогресс среди украинок на этой неделе продемонстрировала Елизавета Котляр - 499-е место (+18). Больше всего потеряла Екатерина Лазаренко - 704-я позиция (-26).

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

  • 9 (9). Элина Свитолина
  • 26 (23). Марта Костюк
  • 43 (42). Даяна Ястремская
  • 71 (71). Александра Олейникова
  • 101 (103). Юлия Стародубцева
  • 133 (123). Дарья Снигур
  • 191 (199). Ангелина Калинина
  • 233 (250). Вероника Подрез
  • 268 (267). Анастасия Соболева
  • 311 (311). Катарина Завацкая

Парный рейтинг

В парном разряде первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок, которая поднялась на 29-е место в мировой классификации (+2).

Надежда Киченок опустилась на 66-ю позицию (-2), а Марта Костюк в парном рейтинге занимает 156-е место (-1).

