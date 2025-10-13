Стабільність Світоліної, Ястремська підтискає Костюк: українки в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 13 жовтня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Лідером рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, однак її перевага над головною переслідувачкою – Ігою Свьонтек із Польщі скоротилася.
Американка Джессіка Пегула після виходу у фінал турніру серії WTA 1000 в Ухані повернулася до топ-5, потіснивши росіянку Мірру Андрєєву.
Топ-10 світового рейтингу
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка достроково завершила сезон, залишилася на 13-й сходинці світової класифікації. Вона проводить вже 378-й тиждень поспіль серед 20 найсильніших тенісисток світу.
Марта Костюк втратила дві позиції й тепер посідає 28-ме місце. Українка не змогла захистити очки за торішній вихід у третє коло в Ухані.
Натомість Даяна Ястремська зробила крок уперед і замикає топ-30 рейтингу WTA.
Юлія Стародубцева зберегла 131-й рядок, а Олександра Олійникова піднялася на 137-му позицію (+2) і наближається до статусу четвертої ракетки України.
Попри тривалу паузу з червня, Ангеліна Калініна піднялася на 158 місце, а Дарія Снігур покращила показник до 174-го рядка (+1).
Топ-10 вітчизняного рейтингу залишила Леся Цуренко, яка не грала у 2025-му, хоча й не повідомляла про завершення кар'єри. Натомість до чільної десятки вітчизняних тенісисток повернулась Катерина Завацька.
Топ-10 українок в рейтингу WTA
