UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Стабільність Світоліної, Ястремська підтискає Костюк: українки в оновленому рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У понеділок, 13 жовтня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Зміни у першій десятці

Лідером рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, однак її перевага над головною переслідувачкою – Ігою Свьонтек із Польщі скоротилася.

Американка Джессіка Пегула після виходу у фінал турніру серії WTA 1000 в Ухані повернулася до топ-5, потіснивши росіянку Мірру Андрєєву.

Топ-10 світового рейтингу

  1. (1). Аріна Соболенко
  2. (2). Іга Свьонтек (Польща)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (4). Аманда Анісімова (США)
  5. (6). Джессіка Пегула (США)
  6. (5). Мірра Андрєєва
  7. (7). Медісон Кіз (США)
  8. (8). Жасмін Паоліні (Італія)
  9. (9). Єлена Рибакіна (Казахстан)
  10. (11). Єкатерина Александрова

Світоліна та інші українки

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка достроково завершила сезон, залишилася на 13-й сходинці світової класифікації. Вона проводить вже 378-й тиждень поспіль серед 20 найсильніших тенісисток світу.

Марта Костюк втратила дві позиції й тепер посідає 28-ме місце. Українка не змогла захистити очки за торішній вихід у третє коло в Ухані.

Натомість Даяна Ястремська зробила крок уперед і замикає топ-30 рейтингу WTA.

Юлія Стародубцева зберегла 131-й рядок, а Олександра Олійникова піднялася на 137-му позицію (+2) і наближається до статусу четвертої ракетки України.

Попри тривалу паузу з червня, Ангеліна Калініна піднялася на 158 місце, а Дарія Снігур покращила показник до 174-го рядка (+1).

Топ-10 вітчизняного рейтингу залишила Леся Цуренко, яка не грала у 2025-му, хоча й не повідомляла про завершення кар'єри. Натомість до чільної десятки вітчизняних тенісисток повернулась Катерина Завацька.

Топ-10 українок в рейтингу WTA

  • 13 (13). Еліна Світоліна
  • 28 (26). Марта Костюк
  • 30 (31). Даяна Ястремська
  • 131 (131). Юлія Стародубцева
  • 137 (139). Олександра Олійникова
  • 158 (159). Ангеліна Калініна
  • 174 (175). Дарія Снігур
  • 265 (263). Анастасія Соболєва
  • 329 (319). Валерія Страхова
  • 419 (420). Катаріна Завацька

Раніше ми повідомили, хто з українок зіграє в основі турніру в китайському Нінбо.

Також ми писали, що Костюк завершила сезон-2025 і поділилася амбітною метою на наступний.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська