Стабильность Свитолиной, Ястремская поджимает Костюк: украинки в обновленном рейтинге WTA

Изменения в первой десятке

Лидером рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, однако ее преимущество над главной преследовательницей - Игой Свёнтек из Польши сократилось.

Американка Джессика Пегула после выхода в финал турнира серии WTA 1000 в Ухане вернулась в топ-5, потеснив россиянку Мирру Андрееву.

Топ-10 мирового рейтинга

(1). Арина Соболенко (2). Ига Свёнтек (Польша) (3). Коко Гофф (США) (4). Аманда Анисимова (США) (6). Джессика Пегула (США) (5). Мирра Андреева (7). Мэдисон Киз (США) (8). Жасмин Паолини (Италия) (9). Елена Рыбакина (Казахстан) (11). Екатерина Александрова

Свитолина и другие украинки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая досрочно завершила сезон, осталась на 13-й строчке мировой классификации. Она проводит уже 378-ю неделю подряд среди 20 сильнейших теннисисток мира.

Марта Костюк потеряла две позиции и теперь занимает 28-е место. Украинка не смогла защитить очки за прошлогодний выход в третий круг в Ухане.

Зато Даяна Ястремская сделала шаг вперед и замыкает топ-30 рейтинга WTA.

Юлия Стародубцева сохранила 131-ю строчку, а Александра Олейникова поднялась на 137-ю позицию (+2) и приближается к статусу четвертой ракетки Украины.

Несмотря на длительную паузу с июня, Ангелина Калинина поднялась на 158 место, а Дарья Снигур улучшила показатель до 174-й строчки (+1).

Топ-10 отечественного рейтинга покинула Леся Цуренко, которая не играла в 2025-м, хотя и не сообщала о завершении карьеры. В то же время в первую десятку отечественных теннисисток вернулась Катарина Завацкая.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA