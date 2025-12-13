ua en ru
У США знайшли мертвим зірку "Кримінального чтива" та "Маски": що відомо

Субота 13 грудня 2025 15:23
У США знайшли мертвим зірку "Кримінального чтива" та "Маски": що відомо Помер Пітер Грін (кадр з фільму "Вічна пвніч")
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У США помер американський актор Пітер Грін, відомий за ролями у фільмах "Кримінальне чтиво" та "Маска". Його знайшли без свідомості у власній квартирі.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Що відомо про смерть Пітера Гріна

Актора знайшли мертвим у власній квартирі в районі Лоуер-Іст-Сайд у Нью-Йорку 12 грудня. Йому було 60 років.

Як повідомили поліція та менеджер артиста Грег Едвардс, Гріна виявили без свідомості близько 15:25 за місцевим часом. медики констатували смерть на місці.

Правоохоронці зазначили, що ознак насильницької смерті не виявлено, а точну причину встановить судово-медичний експерт.

Менеджер актора, який працював із ним понад десять років, назвав Гріна "одним із найсильніших акторів свого покоління" та зізнався, що важко переживає втрату близького друга.

У США знайшли мертвим зірку &quot;Кримінального чтива&quot; та &quot;Маски&quot;: що відомоПітер Грін у фільмі "Маска" (кадр з фільму)

Коротка біографія Гріна

Народився 8 жовтня 1965 року в селищі Монтклер, штат Нью-Джерсі. У нього також були брат Джон і сестра Мері.

Навчався в середній школі Монтклера, але у 15 років кинув її. Після переїзду до Нью-Йорку працював на різних роботах.

Згодом вступив в Інститут театру і кіно Лі Страсберга, після якого певний час грав у театрі. Прославився у 1990-х роках, виконуючи ролі антагоністів у різних фільмах.

Життя зірки було сповнене різних випробувань, зокрема після спроби самогубства у 1996 році він звернувся по лікування від залежностей.

Найбільшу славу йому принесли образи жорстокого гангстера Доріана Тайрелла у стрічці "Маска" та охоронця Зеда у культовому фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво".

Також він знімався у фільмах "Підозрілі особи", "Тренувальний день", "Синій стрик", "Чистий, Поголений" та інших.

