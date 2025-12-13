В США нашли мертвым звезду "Криминального чтива" и "Маски": что известно

В США умер американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Криминальное чтиво" и "Маска". Его нашли без сознания в собственной квартире.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

Что известно о смерти Питера Грина

Актера нашли мертвым в собственной квартире в районе Лоуэр-Ист-Сайд в Нью-Йорке 12 декабря. Ему было 60 лет.

Как сообщили полиция и менеджер артиста Грег Эдвардс, Грина обнаружили без сознания около 15:25 по местному времени. медики констатировали смерть на месте.

Правоохранители отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружено, а точную причину установит судебно-медицинский эксперт.

Менеджер актера, который работал с ним более десяти лет, назвал Грина "одним из самых сильных актеров своего поколения" и признался, что тяжело переживает потерю близкого друга.

Питер Грин в фильме "Маска" (кадр из фильма)

Краткая биография Грина

Родился 8 октября 1965 года в поселке Монтклер, штат Нью-Джерси. У него также были брат Джон и сестра Мэри.

Учился в средней школе Монтклера, но в 15 лет бросил ее. После переезда в Нью-Йорк работал на различных работах.

Впоследствии поступил в Институт театра и кино Ли Страсберга, после которого некоторое время играл в театре. Прославился в 1990-х годах, исполняя роли антагонистов в различных фильмах.

Жизнь звезды была полна различных испытаний, в частности после попытки самоубийства в 1996 году он обратился за лечением от зависимостей.

Наибольшую славу ему принесли образы жестокого гангстера Дориана Тайрелла в ленте "Маска" и охранника Зеда в культовом фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".

Также он снимался в фильмах "Подозрительные лица", "Тренировочный день", "Синий стрик", "Чистый, Бритый" и других.