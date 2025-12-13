ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

В США нашли мертвым звезду "Криминального чтива" и "Маски": что известно

Суббота 13 декабря 2025 15:23
UA EN RU
В США нашли мертвым звезду "Криминального чтива" и "Маски": что известно Умер Питер Грин (кадр из фильма "Вечная ночь")
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В США умер американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Криминальное чтиво" и "Маска". Его нашли без сознания в собственной квартире.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Что известно о смерти Питера Грина

Актера нашли мертвым в собственной квартире в районе Лоуэр-Ист-Сайд в Нью-Йорке 12 декабря. Ему было 60 лет.

Как сообщили полиция и менеджер артиста Грег Эдвардс, Грина обнаружили без сознания около 15:25 по местному времени. медики констатировали смерть на месте.

Правоохранители отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружено, а точную причину установит судебно-медицинский эксперт.

Менеджер актера, который работал с ним более десяти лет, назвал Грина "одним из самых сильных актеров своего поколения" и признался, что тяжело переживает потерю близкого друга.

В США нашли мертвым звезду &quot;Криминального чтива&quot; и &quot;Маски&quot;: что известноПитер Грин в фильме "Маска" (кадр из фильма)

Краткая биография Грина

Родился 8 октября 1965 года в поселке Монтклер, штат Нью-Джерси. У него также были брат Джон и сестра Мэри.

Учился в средней школе Монтклера, но в 15 лет бросил ее. После переезда в Нью-Йорк работал на различных работах.

Впоследствии поступил в Институт театра и кино Ли Страсберга, после которого некоторое время играл в театре. Прославился в 1990-х годах, исполняя роли антагонистов в различных фильмах.

Жизнь звезды была полна различных испытаний, в частности после попытки самоубийства в 1996 году он обратился за лечением от зависимостей.

Наибольшую славу ему принесли образы жестокого гангстера Дориана Тайрелла в ленте "Маска" и охранника Зеда в культовом фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".

Также он снимался в фильмах "Подозрительные лица", "Тренировочный день", "Синий стрик", "Чистый, Бритый" и других.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры Звёзды
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе