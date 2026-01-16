Спринт Кубку IBU: Меркушина блиснула та стала найкращою серед українок

У Словаччині завершилася жіноча спринтерська гонка в межах п'ятого етапу Кубка IBU. Українська збірна продемонструвала неоднозначні результати, втративши одну з учасниць ще до початку офіційного старту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
У п'ятницю на п’ятому етапі Кубку IBU відбувся жіночий спринт на 7,5 км за участю п’яти українських біатлоністок.
Найкращий результат показала Анастасія Меркушина - з одним промахом на стрільбі вона посіла 22 місце, відставши від переможниці Паули Боте з Франції на 1 хвилину 5 секунд.
Лілія Стеблина та Анна Кривонос з одним промахом на "лежці" зайняли 36-те та 54-те місця відповідно.
Варвара Калита показала 92-й результат, допустивши чотири промахи, а Надія Бєлкіна була дискваліфікована через технічні проблеми з лижами.
Шосту особисту перемогу у сезоні та третю поспіль у спринтах здобула Паула Боте.
Француженка не допустила жодного промаху на вогневих рубежах і випередила співвітчизницю Жілон Гігонну на 1,8 секунди.
Третє місце посіла італійка Самуела Комола з часом +5,1 секунди від лідера.
Три українок, які кваліфікувалися до гонки переслідування, продовжать боротьбу за очки у наступних стартах.
Наступним етапом у Брезно-Осрблі стане чоловічий спринт, який розпочнеться о 15:10 за київським часом. Завершить етап два масстарти 17 січня.
