Спринт Кубка IBU: Меркушина блеснула и стала лучшей среди украинок

Меркушина - лучшая среди украинок

В пятницу на пятом этапе Кубка IBU состоялся женский спринт на 7,5 км с участием пяти украинских биатлонисток.

Лучший результат показала Анастасия Меркушина - с одним промахом на стрельбе она заняла 22 место, отстав от победительницы Паулы Боте из Франции на 1 минуту 5 секунд.

Лилия Стеблина и Анна Кривонос с одним промахом на "лежке" заняли 36-е и 54-е места соответственно.

Варвара Калита показала 92-й результат, допустив четыре промаха, а Надежда Белкина была дисквалифицирована из-за технических проблем с лыжами.

Француженка одержала победу без промахов

Шестую личную победу в сезоне и третью подряд в спринтах одержала Паула Боте.

Француженка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и опередила соотечественницу Жилон Гигонну на 1,8 секунды.

Третье место заняла итальянка Самуэла Комола со временем +5,1 секунды от лидера.

Результаты женского спринта Кубка IBU в Брезно-Осрбли:

Паула Боте (Франция, 0+0) 20:25.3 минуты Жилон Гигонна (Франция, 1+0) +1.8 Самуэла Комола (Италия, 0+0) +5.1 Анна Мака (Польша, 0+0) +11.3 Софи Шово (Франция, 0+2) +16.7 Гуро Йиттерхюйс (Норвегия, 1+0) +18.5

...

22. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +1:05.3

36. Лилия Стеблина (Украина, 0+1) +1:29.5

54. Анна Кривонос (Украина, 0+1) +2:31.4

92. Варвара Калита (Украина, 2+2) +5:55.1

Надежда Белкина (Украина) - дисквалификация

Следующие старты

Три украинки, которые квалифицировались в гонку преследования, продолжат борьбу за очки в следующих стартах.

Следующим этапом в Брезно-Осрбли станет мужской спринт, который начнется в 15:10 по киевскому времени. Завершит этап два масстарты 17 января.