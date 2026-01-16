Спринт Кубку IBU: Меркушина блиснула та стала найкращою серед українок

У Словаччині завершилася жіноча спринтерська гонка в межах п'ятого етапу Кубка IBU. Українська збірна продемонструвала неоднозначні результати, втративши одну з учасниць ще до початку офіційного старту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Меркушина - найкраща серед українок

У п'ятницю на п’ятому етапі Кубку IBU відбувся жіночий спринт на 7,5 км за участю п’яти українських біатлоністок.

Найкращий результат показала Анастасія Меркушина - з одним промахом на стрільбі вона посіла 22 місце, відставши від переможниці Паули Боте з Франції на 1 хвилину 5 секунд.

Лілія Стеблина та Анна Кривонос з одним промахом на "лежці" зайняли 36-те та 54-те місця відповідно.

Варвара Калита показала 92-й результат, допустивши чотири промахи, а Надія Бєлкіна була дискваліфікована через технічні проблеми з лижами.

Француженка здобула перемогу без промахів

Шосту особисту перемогу у сезоні та третю поспіль у спринтах здобула Паула Боте.

Француженка не допустила жодного промаху на вогневих рубежах і випередила співвітчизницю Жілон Гігонну на 1,8 секунди.

Третє місце посіла італійка Самуела Комола з часом +5,1 секунди від лідера.

Результати жіночого спринту Кубку IBU у Брезно-Осрблі:

Паула Боте (Франція, 0+0) 20:25.3 хвилини Жілон Гігонна (Франція, 1+0) +1.8 Самуела Комола (Італія, 0+0) +5.1 Анна Мака (Польща, 0+0) +11.3 Софі Шово (Франція, 0+2) +16.7 Гуро Їттерхюйс (Норвегія, 1+0) +18.5

...

22. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1) +1:05.3

36. Лілія Стеблина (Україна, 0+1) +1:29.5

54. Анна Кривонос (Україна, 0+1) +2:31.4

92. Варвара Калита (Україна, 2+2) +5:55.1

Надія Бєлкіна (Україна) — дискваліфікація

Наступні старти

Три українок, які кваліфікувалися до гонки переслідування, продовжать боротьбу за очки у наступних стартах.

Наступним етапом у Брезно-Осрблі стане чоловічий спринт, який розпочнеться о 15:10 за київським часом. Завершить етап два масстарти 17 січня.