ua en ru
Пт, 16 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Спринт Кубку IBU: Меркушина блиснула та стала найкращою серед українок

П'ятниця 16 січня 2026 13:05
UA EN RU
Спринт Кубку IBU: Меркушина блиснула та стала найкращою серед українок Кубок IBU (фото: IBU)
Автор: Катерина Урсатій

У Словаччині завершилася жіноча спринтерська гонка в межах п'ятого етапу Кубка IBU. Українська збірна продемонструвала неоднозначні результати, втративши одну з учасниць ще до початку офіційного старту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Меркушина - найкраща серед українок

У п'ятницю на п’ятому етапі Кубку IBU відбувся жіночий спринт на 7,5 км за участю п’яти українських біатлоністок.

Найкращий результат показала Анастасія Меркушина - з одним промахом на стрільбі вона посіла 22 місце, відставши від переможниці Паули Боте з Франції на 1 хвилину 5 секунд.

Лілія Стеблина та Анна Кривонос з одним промахом на "лежці" зайняли 36-те та 54-те місця відповідно.

Варвара Калита показала 92-й результат, допустивши чотири промахи, а Надія Бєлкіна була дискваліфікована через технічні проблеми з лижами.

Француженка здобула перемогу без промахів

Шосту особисту перемогу у сезоні та третю поспіль у спринтах здобула Паула Боте.

Француженка не допустила жодного промаху на вогневих рубежах і випередила співвітчизницю Жілон Гігонну на 1,8 секунди.

Третє місце посіла італійка Самуела Комола з часом +5,1 секунди від лідера.

Результати жіночого спринту Кубку IBU у Брезно-Осрблі:

  1. Паула Боте (Франція, 0+0) 20:25.3 хвилини
  2. Жілон Гігонна (Франція, 1+0) +1.8
  3. Самуела Комола (Італія, 0+0) +5.1
  4. Анна Мака (Польща, 0+0) +11.3
  5. Софі Шово (Франція, 0+2) +16.7
  6. Гуро Їттерхюйс (Норвегія, 1+0) +18.5

...

  • 22. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1) +1:05.3
  • 36. Лілія Стеблина (Україна, 0+1) +1:29.5
  • 54. Анна Кривонос (Україна, 0+1) +2:31.4
  • 92. Варвара Калита (Україна, 2+2) +5:55.1
  • Надія Бєлкіна (Україна) — дискваліфікація

Наступні старти

Три українок, які кваліфікувалися до гонки переслідування, продовжать боротьбу за очки у наступних стартах.

Наступним етапом у Брезно-Осрблі стане чоловічий спринт, який розпочнеться о 15:10 за київським часом. Завершить етап два масстарти 17 січня.

Раніше ми розповіли про камбек та фініш у топ-10 Дмитра Підручного в гонці переслідування в Обергофі.

Також читайте, як Христина Дмитренко врятувала виступ України у спринті Кубка світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Биатлон
Новини
Україна сьогодні отримала "серйозний пакет" ракет до систем ППО, - Зеленський
Україна сьогодні отримала "серйозний пакет" ракет до систем ППО, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу