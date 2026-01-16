Спринт Кубку IBU: Меркушина блиснула та стала найкращою серед українок
У Словаччині завершилася жіноча спринтерська гонка в межах п'ятого етапу Кубка IBU. Українська збірна продемонструвала неоднозначні результати, втративши одну з учасниць ще до початку офіційного старту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Меркушина - найкраща серед українок
У п'ятницю на п’ятому етапі Кубку IBU відбувся жіночий спринт на 7,5 км за участю п’яти українських біатлоністок.
Найкращий результат показала Анастасія Меркушина - з одним промахом на стрільбі вона посіла 22 місце, відставши від переможниці Паули Боте з Франції на 1 хвилину 5 секунд.
Лілія Стеблина та Анна Кривонос з одним промахом на "лежці" зайняли 36-те та 54-те місця відповідно.
Варвара Калита показала 92-й результат, допустивши чотири промахи, а Надія Бєлкіна була дискваліфікована через технічні проблеми з лижами.
Француженка здобула перемогу без промахів
Шосту особисту перемогу у сезоні та третю поспіль у спринтах здобула Паула Боте.
Француженка не допустила жодного промаху на вогневих рубежах і випередила співвітчизницю Жілон Гігонну на 1,8 секунди.
Третє місце посіла італійка Самуела Комола з часом +5,1 секунди від лідера.
Результати жіночого спринту Кубку IBU у Брезно-Осрблі:
- Паула Боте (Франція, 0+0) 20:25.3 хвилини
- Жілон Гігонна (Франція, 1+0) +1.8
- Самуела Комола (Італія, 0+0) +5.1
- Анна Мака (Польща, 0+0) +11.3
- Софі Шово (Франція, 0+2) +16.7
- Гуро Їттерхюйс (Норвегія, 1+0) +18.5
...
- 22. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1) +1:05.3
- 36. Лілія Стеблина (Україна, 0+1) +1:29.5
- 54. Анна Кривонос (Україна, 0+1) +2:31.4
- 92. Варвара Калита (Україна, 2+2) +5:55.1
- Надія Бєлкіна (Україна) — дискваліфікація
Наступні старти
Три українок, які кваліфікувалися до гонки переслідування, продовжать боротьбу за очки у наступних стартах.
Наступним етапом у Брезно-Осрблі стане чоловічий спринт, який розпочнеться о 15:10 за київським часом. Завершить етап два масстарти 17 січня.
