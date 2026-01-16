ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Спринт Кубка IBU: Меркушина блеснула и стала лучшей среди украинок

Пятница 16 января 2026 13:05
UA EN RU
Спринт Кубка IBU: Меркушина блеснула и стала лучшей среди украинок Кубок IBU (фото: IBU)
Автор: Екатерина Урсатий

В Словакии завершилась женская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка IBU. Украинская сборная продемонстрировала неоднозначные результаты, потеряв одну из участниц еще до начала официального старта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Меркушина - лучшая среди украинок

В пятницу на пятом этапе Кубка IBU состоялся женский спринт на 7,5 км с участием пяти украинских биатлонисток.

Лучший результат показала Анастасия Меркушина - с одним промахом на стрельбе она заняла 22 место, отстав от победительницы Паулы Боте из Франции на 1 минуту 5 секунд.

Лилия Стеблина и Анна Кривонос с одним промахом на "лежке" заняли 36-е и 54-е места соответственно.

Варвара Калита показала 92-й результат, допустив четыре промаха, а Надежда Белкина была дисквалифицирована из-за технических проблем с лыжами.

Француженка одержала победу без промахов

Шестую личную победу в сезоне и третью подряд в спринтах одержала Паула Боте.

Француженка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и опередила соотечественницу Жилон Гигонну на 1,8 секунды.

Третье место заняла итальянка Самуэла Комола со временем +5,1 секунды от лидера.

Результаты женского спринта Кубка IBU в Брезно-Осрбли:

  1. Паула Боте (Франция, 0+0) 20:25.3 минуты
  2. Жилон Гигонна (Франция, 1+0) +1.8
  3. Самуэла Комола (Италия, 0+0) +5.1
  4. Анна Мака (Польша, 0+0) +11.3
  5. Софи Шово (Франция, 0+2) +16.7
  6. Гуро Йиттерхюйс (Норвегия, 1+0) +18.5

...

  • 22. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +1:05.3
  • 36. Лилия Стеблина (Украина, 0+1) +1:29.5
  • 54. Анна Кривонос (Украина, 0+1) +2:31.4
  • 92. Варвара Калита (Украина, 2+2) +5:55.1
  • Надежда Белкина (Украина) - дисквалификация

Следующие старты

Три украинки, которые квалифицировались в гонку преследования, продолжат борьбу за очки в следующих стартах.

Следующим этапом в Брезно-Осрбли станет мужской спринт, который начнется в 15:10 по киевскому времени. Завершит этап два масстарты 17 января.

Ранее мы рассказали о камбэке и финише в топ-10 Дмитрия Пидручного в гонке преследования в Оберхофе.

Также читайте, как Кристина Дмитренко спасла выступление Украины в спринте Кубка мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Биатлон
Новости
Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский
Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа