Спринт Кубка IBU: Меркушина блеснула и стала лучшей среди украинок
В Словакии завершилась женская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка IBU. Украинская сборная продемонстрировала неоднозначные результаты, потеряв одну из участниц еще до начала официального старта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Меркушина - лучшая среди украинок
В пятницу на пятом этапе Кубка IBU состоялся женский спринт на 7,5 км с участием пяти украинских биатлонисток.
Лучший результат показала Анастасия Меркушина - с одним промахом на стрельбе она заняла 22 место, отстав от победительницы Паулы Боте из Франции на 1 минуту 5 секунд.
Лилия Стеблина и Анна Кривонос с одним промахом на "лежке" заняли 36-е и 54-е места соответственно.
Варвара Калита показала 92-й результат, допустив четыре промаха, а Надежда Белкина была дисквалифицирована из-за технических проблем с лыжами.
Француженка одержала победу без промахов
Шестую личную победу в сезоне и третью подряд в спринтах одержала Паула Боте.
Француженка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и опередила соотечественницу Жилон Гигонну на 1,8 секунды.
Третье место заняла итальянка Самуэла Комола со временем +5,1 секунды от лидера.
Результаты женского спринта Кубка IBU в Брезно-Осрбли:
- Паула Боте (Франция, 0+0) 20:25.3 минуты
- Жилон Гигонна (Франция, 1+0) +1.8
- Самуэла Комола (Италия, 0+0) +5.1
- Анна Мака (Польша, 0+0) +11.3
- Софи Шово (Франция, 0+2) +16.7
- Гуро Йиттерхюйс (Норвегия, 1+0) +18.5
...
- 22. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +1:05.3
- 36. Лилия Стеблина (Украина, 0+1) +1:29.5
- 54. Анна Кривонос (Украина, 0+1) +2:31.4
- 92. Варвара Калита (Украина, 2+2) +5:55.1
- Надежда Белкина (Украина) - дисквалификация
Следующие старты
Три украинки, которые квалифицировались в гонку преследования, продолжат борьбу за очки в следующих стартах.
Следующим этапом в Брезно-Осрбли станет мужской спринт, который начнется в 15:10 по киевскому времени. Завершит этап два масстарты 17 января.
Ранее мы рассказали о камбэке и финише в топ-10 Дмитрия Пидручного в гонке преследования в Оберхофе.
Также читайте, как Кристина Дмитренко спасла выступление Украины в спринте Кубка мира.