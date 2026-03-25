Справжній трилер у Лізі чемпіонів: як Плотницький врятував італійську "Перуджу" від фіаско

Реванш іспанців та камбек у чвертьфіналі

Шляхи "Перуджі" та "Лас-Пальмаса" знову перетнулися після групового раунду, де італійці двічі впевнено тріумфували.

Посівши перше місце у квартеті С, команда Плотницького отримала пряму путівку до чвертьфіналу, тоді як іспанський клуб пробивався через стикові матчі проти французького "Монпельє".

Початок гри не віщував затяжної боротьби. "Перуджа" виграла дві стартові партії (25:23 та 25:19), повністю контролюючи хід подій на майданчику.

Проте в третьому сеті іспанці скористалися втратою концентрації суперника і за рахунку 18:18 зробили вирішальний ривок у чотири пункти, вигравши партію - 25:21.

Четвертий сет також залишився за "Лас-Пальмасом", який зумів нівелювати перевагу італійців наприкінці ігрового відрізка (25:23).

Перформанс Плотницького та розв'язка на тайбрейку

У вирішальній п'ятій партії ключову роль відіграв лідер збірної України. Саме успішна подача Плотницького та його дебютний ейс у матчі дозволили італійському гранду відірватися від опонентів за рахунку 4:4.

Зрештою, "Перуджа" дотиснула господарів майданчика, завершивши тайбрейк із рахунком 15:13.

Олег Плотницький став одним із найрезультативніших гравців поєдинку. На рахунку догравальника 20 очок, що є другим показником серед усіх учасників матчу.

Трансляцію турніру в Україні забезпечує "Суспільне Спорт". Повторна зустріч команд, яка визначить учасника півфіналу, запланована на 1 квітня. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.