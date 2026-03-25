Настоящий триллер в Лиге чемпионов: как Плотницкий спас итальянскую "Перуджу" от фиаско

09:57 25.03.2026 Ср
2 мин
Судьба матча висела на волоске: испанцы уже готовили сенсацию, но один эйс перечеркнул их планы
aimg Екатерина Урсатий
Олег Плотницкий (фото: facebook.com/Олег Плотницкий)

Украинский волейболист Олег Плотницкий помог итальянской "Перудже" одержать сложнейшую победу в стартовом поединке 1/4 финала главного еврокубка. Судьба встречи против "Лас-Пальмаса" решилась только на тайбрейке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Украина впервые сыграет в женской Лиге наций по волейболу: полное расписание матчей

Реванш испанцев и камбэк в четвертьфинале

Пути "Перуджи" и "Лас-Пальмаса" снова пересеклись после группового раунда, где итальянцы дважды уверенно торжествовали.

Заняв первое место в квартете С, команда Плотницкого получила прямую путевку в четвертьфинал, тогда как испанский клуб пробивался через стыковые матчи против французского "Монпелье".

Начало игры не предвещало затяжной борьбы. "Перуджа" выиграла две стартовые партии (25:23 и 25:19), полностью контролируя ход событий на площадке.

Однако в третьем сете испанцы воспользовались потерей концентрации соперника и при счете 18:18 совершили решающий рывок в четыре пункта, выиграв партию - 25:21.

Четвертый сет также остался за "Лас-Пальмасом", который сумел нивелировать преимущество итальянцев в конце игрового отрезка (25:23).

Перформанс Плотницкого и развязка на тайбрейке

В решающей пятой партии ключевую роль сыграл лидер сборной Украины. Именно успешная подача Плотницкого и его дебютный эйс в матче позволили итальянскому гранду оторваться от оппонентов при счете 4:4.

В конце концов, "Перуджа" дожала хозяев площадки, завершив тайбрейк со счетом 15:13.

Олег Плотницкий стал одним из самых результативных игроков поединка. На счету доигровщика 20 очков, что является вторым показателем среди всех участников матча.

Трансляцию турнира в Украине обеспечивает "Суспільне Спорт". Повторная встреча команд, которая определит участника полуфинала, запланирована на 1 апреля. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

