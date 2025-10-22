ua en ru
Плотницький - MVP! Як українець із "Перуджі" став героєм старту сезону в Італії

Середа 22 жовтня 2025 10:54
UA EN RU
Плотницький - MVP! Як українець із "Перуджі" став героєм старту сезону в Італії Олег Плотницький (фото: facebook.com/Олег Плотницький)
Автор: Катерина Урсатій

Олег Плотницький яскраво розпочав новий сезон у складі "Перуджі". Українець став найкращим гравцем матчу чемпіонату Італії, допомігши команді здобути перемогу над "Монцою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

"Перуджа" успішно стартувала в сезоні

Чинний бронзовий призер Суперліги Італії "Перуджа" розпочала новий чемпіонат із перемоги над "Монцою" з рахунком 3:1 за сетами (25:22, 16:25, 23:25, 19:25). Це був перший офіційний матч команди у сезоні 2024/25.

У минулому сезоні клуб із Перуджі посів третє місце в національній першості та вперше в історії виграв Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі польський "Завєрце" на тайбрейку.

Плотницький серед лідерів команди

Український догравальник набрав 14 очок, з яких 11 приніс завдяки атакам. Також на його рахунку два ейси, один блок і 44% ефективності в нападі.

За результативністю Плотницький поступився лише двом одноклубникам - Вассіму Бен Тара (19 очок) та Юкі Ісікаві (18).

Завдяки впевненій грі українець отримав звання найціннішого гравця (MVP) зустрічі.

Наступний матч

У другому турі Суперліги Італії "Перуджа" зіграє проти "Лубе Чівітанови". Матч заплановано на суботу, 26 жовтня.

Раніше ми повідомляли, як зірковий український волейболіст вчинив показово не з росіянами.

Також читайте, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Україна Італія Волейбол
