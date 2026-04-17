Помстилася за дві поразки поспіль: Світоліна дотиснула незручну суперницю у чвертьфіналі Штутгарта

Лідерка українського тенісу та сьома в світовому рейтингу Еліна Світоліна провела чвертьфінальний поєдинок на турнірі WTA 500 у німецькому Штутгарті проти Лінди Носкової з Чехії.

WTA 500, Штутгарт. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) – 7:6, 7:5

Незручна Носкова

21-річна Носкова (WTA 14) вже точно переросла рівень середняка, хоча для топ-тенісистки їй не вистачає стабільності. Цього року вона виграла 13 матчів із 19-ти, а найкращим її виступом став півфінал Індіан-Веллса, де вона поступилася Аріні Соболенко.

Цікаво, що чешка є однією з небагатьох тенісисток, яка не входить до числа перших зірок, але має позитивний для себе баланс у зустрічах зі Світоліною. Лінда двічі перетиналась з Еліною та двічі перемагала. Відбувалися ці поєдинки у 2024 році на хардовому покритті.

Як пройшла гра

"Незручність" Носкової для Еліні чітко проявилася і в звітній зустрічі. Особливо у першому сеті. В'язка боротьба на корті, де кожна з суперниць брала свої подачі, зрештою призвела до тай-брейку. І наскільки важко Світоліна долала опір опонентки у основних геймах, настільки легко взяла вирішальний бал у короткому – 7:2 та 7:6 – у партії.

Другий сет також тривав на зустрічних курсах. Еліна першою зробила брейк та повела (4:1, 5:2). Але потім віддала свою подачу. За рахунку 5:5 на власних м'ячах Світоліна відіграла два брейкпойнти та вийшла уперед. А потім закрила партію і весь матч, взявши подачу суперниці – 7:5. Гра тривала 1 годину та 42 хвилини.

Що далі

Українка вперше за три зустрічі обіграла Носкову та, вийшовши до півфіналу змагань у Німеччині, повторила свій найкращий результат на цьому турнірі п'ятирічної давнини. Для лідерки нашого тенісу це буде вже п'ятий півфінал у поточному сезоні та 52-й загалом у кар'єрі на рівні Туру, зокрема 13-й на ґрунтовому покритті.

Цього року Світоліна демонструє стабільно високі результати, вже діставшись вирішальних поєдинків на турнірах в Окленді та Дубаї. Вже у суботу Еліна боротиметься за свій 25-й ювілейний фінал у кар'єрі та восьмий на ґрунті. Наступна суперниця українки визначиться у протистоянні між чешкою Кароліною Муховою та американкою Коко Гофф.