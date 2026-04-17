Настоящее чудо в Руане: 19-летняя украинка продолжает крушить фавориток на дебютном турнире в карьере

19-летняя украинка Вероника Подрез (WTA 209) продолжает создавать сенсации на престижном турнире во французском Руане. В четвертьфинале дебютного для себя турнира такого уровня наша теннисистка уверенно переиграла британку Кэти Бултер (WTA 64).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

WTA 250, Руан. 1/4 финала

Вероника Подрез (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) - 6:4, 6:1

Разгром в четвертьфинале

Противостояние с 64-й ракетой мира Кэти Бултер длилось всего 1 час 18 минут. Вероника начала матч без тени сомнения, сразу уйдя в отрыв - 4:1. Несмотря на попытку британки вернуться в игру, украинка хладнокровно довела партию до победы - 6:4.

Второй сет стал настоящим бенефисом нашей спортсменки. Пропустив лишь один гейм на старте, Подрез выиграла шесть баллов подряд - 6:1.

Что дальше

Выступление Подрез в Руане уже называют главным открытием сезона. Попав в основную сетку через сито квалификации, 19-летняя украинка выдала серию побед и пробилась в топ-4 участниц турнира. Победа над Бултер стала уже пятой подряд для украинки на французских кортах.

Теперь Подрез побороться за свой первый финал. Ее следующей соперницей станет победительница пары Сорана Кирстя (Румыния, WTA 26) - Анна Бондар (Венгрия, WTA 65).