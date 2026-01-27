ua en ru
KHAYAT зізнався, чи поїхав би на "Євробачення" від іншої країни

Вівторок 27 січня 2026 14:00
UA EN RU
KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак KHAYAT, який переміг у голосуванні за право стати 10-м фіналістом Нацвідбору на "Євробачення-2026", зізнався, чи погодився б представляти на на пісенному конкурсі не Україну.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

Артист заявив, що не погодився б представляти іншу країну на “Євробаченні”, навіть якби отримав таку пропозицію.

Артист пояснив свою позицію тим, що для нього принципово важливо залишатися пов’язаним з Україною та її реальністю.

"Тому що я українець, я живу тут", - сказав KHAYAT.

Він наголосив, що не має мети потрапити на конкурс будь-якою ціною й не розглядає його як самоціль.

KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)

“Для мене важливо транслювати реалії життя, яке в нас воно є, яким би воно не було. В мене нема мрії про саме “Євробачення”, будь-якою ціною”, - пояснив співак.

За словами виконавця, участь у міжнародному конкурсі має сенс лише тоді, коли артист представляє власне середовище та власну історію.

“Мені важливо представляти своїх людей, свій бекграунд, свою історію”, - зазначив він.

Співак додав, що бачить свою місію в тому, щоб не просто виступити, а принести змістовну цінність.

Нагадаємо, співак KHAYAT увійшов до десятки фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026.

За підсумками голосування артист отримав 91 758 голосів, що становить 32,41% від загальної кількості.

У відборі, який тривав з 8 по 13 січня, участь узяли 283 160 глядачів.

Завдяки цьому результату KHAYAT поповнив список із дев’яти виконавців, які раніше пройшли до фіналу за підсумками прослуховувань.

Усі десятеро конкурсантів зійдуться у вирішальному етапі Нацвідбору, фінал якого запланований на 7 лютого.

На конкурсі артист представить композицію "Герци" - пісню, що порушує тему життя на межі можливостей і внутрішньої витривалості.

