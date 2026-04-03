Сотні мільйонів на власних талантах: скільки "Шахтар" та "Динамо" заробили на продажах вихованців

Українські "кузні кадрів" у світовому рейтингу

Футбольні школи вітчизняних грандів підтвердили статус провідних у Європи, випередив за рівнем доходів від продажів талантів низку представників європейських топ-ліг.

"Шахтар" посів 39-те місце у глобальному рейтингу. За останнє десятиліття продаж власних вихованців приніс "гірникам" 169 млн євро. За цим показником донеччани опинилися на одному рівні з аргентинським грандом "Бока Хуніорс".

"Динамо" розташувалося на 66-й позиції світового списку. Академія згенерувала столичному клубу 111 млн євро доходу від трансферів, що дозволило киянам випередити такі відомі клуби, як французький "Бордо" та сербський "Партизан".

Глобальні лідери ринку

Безапеляційним лідером десятиліття стала лісабонська "Бенфіка". Португальський клуб, у складі якого зараз виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, заробив на своїх випускниках рекордні 589 млн євро. Слідом за португальцями йдуть амстердамський "Аякс" (454 млн євро) та лондонський "Челсі" (442 млн євро).

Топ-10 клубів за доходами від продажу вихованців (2016-2026):