Сотни миллионов на собственных талантах: сколько "Шахтер" и "Динамо" заработали на продажах воспитанников

Украинские "кузницы кадров" в мировом рейтинге

Футбольные школы отечественных грандов подтвердили статус ведущих в Европе, опередив по уровню доходов от продаж талантов ряд представителей европейских топ-лиг.

"Шахтер" занял 39-е место в глобальном рейтинге. За последнее десятилетие продажа собственных воспитанников принесла "горнякам" 169 млн евро. По этому показателю донетчане оказались на одном уровне с аргентинским грандом "Бока Хуниорс".

"Динамо" расположилось на 66-й позиции мирового списка. Академия сгенерировала столичному клубу 111 млн евро дохода от трансферов, что позволило киевлянам опередить такие известные клубы, как французский "Бордо" и сербский "Партизан".

Глобальные лидеры рынка

Безапелляционным лидером десятилетия стала лиссабонская "Бенфика". Португальский клуб, в составе которого сейчас выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, заработал на своих выпускниках рекордные 589 млн евро. Вслед за португальцами идут амстердамский "Аякс" (454 млн евро) и лондонский "Челси" (442 млн евро).

Топ-10 клубов по доходам от продажи воспитанников (2016-2026):