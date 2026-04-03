Сотни миллионов на собственных талантах: сколько "Шахтер" и "Динамо" заработали на продажах воспитанников

13:19 03.04.2026 Пт
2 мин
Академии украинских грандов вошли в число ведущих в мире
aimg Андрей Костенко
Илья Забарный - воспитанник академии "Динамо" (фото: Getty Images)

Академии донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" вошли в перечень самых прибыльных футбольных школ мира за последнее десятилетие.

Украинские "кузницы кадров" в мировом рейтинге

Футбольные школы отечественных грандов подтвердили статус ведущих в Европе, опередив по уровню доходов от продаж талантов ряд представителей европейских топ-лиг.

"Шахтер" занял 39-е место в глобальном рейтинге. За последнее десятилетие продажа собственных воспитанников принесла "горнякам" 169 млн евро. По этому показателю донетчане оказались на одном уровне с аргентинским грандом "Бока Хуниорс".

"Динамо" расположилось на 66-й позиции мирового списка. Академия сгенерировала столичному клубу 111 млн евро дохода от трансферов, что позволило киевлянам опередить такие известные клубы, как французский "Бордо" и сербский "Партизан".

Глобальные лидеры рынка

Безапелляционным лидером десятилетия стала лиссабонская "Бенфика". Португальский клуб, в составе которого сейчас выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, заработал на своих выпускниках рекордные 589 млн евро. Вслед за португальцами идут амстердамский "Аякс" (454 млн евро) и лондонский "Челси" (442 млн евро).

Топ-10 клубов по доходам от продажи воспитанников (2016-2026):

  1. "Бенфика" (Португалия) - 589 млн евро
  2. "Аякс" (Нидерланды) - 454 млн евро
  3. "Челси" (Англия) - 442 млн евро
  4. "Лион" (Франция) - 423 млн евро
  5. "Спортинг" (Португалия) - 417 млн евро
  6. "Манчестер Сити" (Англия) - 404 млн
  7. "Реал" (Испания) - 395 млн
  8. "Монако" (Франция) - 378 млн
  9. "Палмейрас" (Бразилия) - 356 млн
  10. "Байер" (Германия) - 339 млн

Ранее мы рассказали, как "венгры" принесли победу Украине в Будапеште в отборе на молодежный ЧЕ.

