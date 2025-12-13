Сомельє назвала головні помилки при виборі вина на подарунок

Вино на подарунок часто здається безпрограшним варіантом, але саме з ним найчастіше трапляються помилки.

У коментарі РБК-Україна відома сомельє Аліна Пухальська пояснила, як не варто робити вибір вина, і дала поради, щоб презент був ідеальним.

Як не можна вибирати вино на подарунок

Аліна підкреслює, що найпоширеніша помилка українців - купувати вино лише тому, що воно дороге. Насправді висока ціна не гарантує, що напій підійде саме тій людині, якій його дарують.

Друга помилка - обирати пляшку за красивою етикеткою або дизайнерською формою, не звертаючи уваги на стиль вина.

“І ще одна популярна, але хибна історія: купувати те, що подобається самому дарувальнику, а не тому, хто отримає подарунок", - каже експертка.

Як правильно вибрати вино на подарунок

Пухальська радить починати з найпростішого - думати про людину.

“Якщо є розуміння, які вина вона п’є, які аромати любить, чи взагалі цікавиться винною культурою, вибір стає набагато точнішим", - говорить сомельє.

Навіть базова інформація може спрямувати у правильний бік. Комусь пасують ніжні квіткові білі вина, хтось любить насичені червоні, а хтось насолоджується лише ігристими.

Ще один жест, який робить подарунок особистим, коротка порада на записці.

Пухальська зазначає, що підказка щодо температури подачі або поєднання зі стравами завжди створює ефект турботи. Людина одразу розуміє, що подарунок продуманий, а не випадковий.

Ігристе - універсальна відповідь

Експертка наголошує: не варто боятися дарувати ігристі вина. Вони завжди асоціюються зі святом, легко підходять під різні приводи та смакові вподобання і майже ніколи не розчаровують.

“Саме тому ігристе залишається одним із найуніверсальніших подарунків - зрозумілим, святковим і практично безпомилковим", - резюмує сомельє.