Сомелье назвала главные ошибки при выборе вина на подарок

Суббота 13 декабря 2025 09:21
Как правильно выбирать вино на подарок (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Алина Пухальская

Вино на подарок часто кажется беспроигрышным вариантом, но именно с ним чаще всего случаются ошибки.

В комментарии РБК-Украина известная сомелье Алина Пухальская объяснила, как не стоит делать выбор вина, и дала советы, чтобы презент был идеальным.

Как нельзя выбирать вино на подарок

Алина подчеркивает, что самая распространенная ошибка украинцев - покупать вино только потому, что оно дорогое. На самом деле высокая цена не гарантирует, что напиток подойдет именно тому человеку, которому его дарят.

Вторая ошибка - выбирать бутылку по красивой этикетке или дизайнерской форме, не обращая внимания на стиль вина.

"И еще одна популярная, но ошибочная история: покупать то, что нравится самому дарителю, а не тому, кто получит подарок", - говорит эксперт.

Как правильно выбрать вино на подарок

Пухальская советует начинать с самого простого - думать о человеке.

"Если есть понимание, какие вина он пьет, какие ароматы любит, вообще интересуется винной культурой, выбор становится намного точнее", - говорит сомелье.

Даже базовая информация может направить в правильную сторону. Кому-то подходят нежные цветочные белые вина, кто-то любит насыщенные красные, а кто-то наслаждается только игристыми.

Еще один жест, который делает подарок личным, короткий совет на записке.

Пухальская отмечает, что подсказка по температуре подачи или сочетание с блюдами всегда создает эффект заботы. Человек сразу понимает, что подарок продуманный, а не случайный.

Игристое - универсальный ответ

Эксперт отмечает: не стоит бояться дарить игристые вина. Они всегда ассоциируются с праздником, легко подходят под различные поводы и вкусовые предпочтения и почти никогда не разочаровывают.

"Именно поэтому игристое остается одним из самых универсальных подарков - понятным, праздничным и практически безошибочным", - резюмирует сомелье.

