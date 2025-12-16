ФІФА оголосить героїв футбольного року: хто претендує на титули да де дивитися наживо

16 грудня у столиці Катару – Досі – відбудеться щорічна церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої Міжнародна федерація футболу визначить найкращих представників світового футболу за підсумками 2025 року.

Хто претендує на основні нагороди та де дивитися трансляцію наживо – підкаже РБК-Україна .

Що відомо про премію

The Best FIFA Football Awards – щорічна нагорода, яку з 2016 року вручають за індивідуальні досягнення у футболі. Переможців визначають шляхом голосування тренерів і капітанів національних збірних, журналістів, а також уболівальників із усього світу.

Хто претендує на основні титули

На звання найкращого футболіста 2025 року – 11 номінантів. Четверо з них представляють переможця Ліги чемпіонів – французький ПСЖ, троє – іспанську "Барселону".

Претенденти на The Best FIFA Men's Player

Усман Дембеле (ПСЖ)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Ашраф Хакімі ( ПСЖ)

Вітінія (ПСЖ)

Рафінья ("Барселона")

Ламін Ямаль ("Барселона")

Педрі ("Барселона")

Коул Палмер ("Челсі")

Мохамед Салах ("Ліверпуль")

Гаррі Кейн ("Баварія")

Кіліан Мбаппе ("Реал")

На титул найкращого тренера претендують сім фахівців.

Претенденти на The Best FIFA Men's Coach 2025

Мікель Артета ("Арсенал")

Луїс Енріке (ПСЖ)

Ганс-Дітер Флік ("Барселона")

Енцо Мареска ("Челсі")

Арне Слот ("Ліверпуль")

Хав'єр Агірре (збірна Мексики)

Роберто Мартінес (збірна Португалії)

Окрім цього, будуть названі найкраща гравчиня року, найкращі воротарі серед чоловіків та жінок, тренер серед жінок, володар трофея Пушкаша за найкрасивіший гол та інші. Також визначать символічні збірні року у чоловіків та жінок.

Де дивитися трансляцію онлайн

Церемонія The Best FIFA Football Awards 2025 розпочнеться о 20:00 за київським часом.

В Україні її покажуть "Суспільне Спорт" та медіасервіс MEGOGO. Також трансляція буде доступна на офіційному сайті ФІФА.