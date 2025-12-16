ФИФА объявит героев футбольного года: кто претендует на титулы и где смотреть вживую
16 декабря в столице Катара - Дохе - состоится ежегодная церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой Международная федерация футбола определит лучших представителей мирового футбола по итогам 2025 года.
Кто претендует на основные награды и где смотреть трансляцию вживую - подскажет РБК-Украина.
Что известно о премии
The Best FIFA Football Awards - ежегодная награда, которую с 2016 года вручают за индивидуальные достижения в футболе. Победителей определяют путем голосования тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов, а также болельщиков со всего мира.
Кто претендует на основные титулы
На звание лучшего футболиста 2025 года - 11 номинантов. Четверо из них представляют победителя Лиги чемпионов - французский ПСЖ, трое - испанскую "Барселону".
Претенденты на The Best FIFA Men's Player
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Витинья (ПСЖ)
- Рафинья ("Барселона")
- Ламин Ямаль ("Барселона")
- Педри ("Барселона")
- Коул Палмер ("Челси")
- Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- Гарри Кейн ("Бавария")
- Килиан Мбаппе ("Реал")
На титул лучшего тренера претендуют семь специалистов.
Претенденты на The Best FIFA Men's Coach 2025
- Микель Артета ("Арсенал")
- Луис Энрике (ПСЖ)
- Ганс-Дитер Флик ("Барселона")
- Энцо Мареска ("Челси")
- Арне Слот ("Ливерпуль")
- Хавьер Агирре (сборная Мексики)
- Роберто Мартинес (сборная Португалии)
Кроме этого, будут названы лучшая игрок года, лучшие вратари среди мужчин и женщин, тренер среди женщин, обладатель трофея Пушкаша за самый красивый гол и другие. Также определят символические сборные года у мужчин и женщин.
Где смотреть трансляцию онлайн
Церемония The Best FIFA Football Awards 2025 начнется в 20:00 по киевскому времени.
В Украине ее покажут "Суспільне Спорт" и медиасервис MEGOGO. Также трансляция будет доступна на официальном сайте ФИФА.
