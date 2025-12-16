ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

ФИФА объявит героев футбольного года: кто претендует на титулы и где смотреть вживую

Вторник 16 декабря 2025 12:50
UA EN RU
ФИФА объявит героев футбольного года: кто претендует на титулы и где смотреть вживую Фото: Усман Дембеле может добавить к "Золотому мячу" еще одну премию (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

16 декабря в столице Катара - Дохе - состоится ежегодная церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой Международная федерация футбола определит лучших представителей мирового футбола по итогам 2025 года.

Кто претендует на основные награды и где смотреть трансляцию вживую - подскажет РБК-Украина.

Что известно о премии

The Best FIFA Football Awards - ежегодная награда, которую с 2016 года вручают за индивидуальные достижения в футболе. Победителей определяют путем голосования тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов, а также болельщиков со всего мира.

Кто претендует на основные титулы

На звание лучшего футболиста 2025 года - 11 номинантов. Четверо из них представляют победителя Лиги чемпионов - французский ПСЖ, трое - испанскую "Барселону".

Претенденты на The Best FIFA Men's Player

  • Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Витинья (ПСЖ)
  • Рафинья ("Барселона")
  • Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Педри ("Барселона")
  • Коул Палмер ("Челси")
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • Гарри Кейн ("Бавария")
  • Килиан Мбаппе ("Реал")

ФИФА объявит героев футбольного года: кто претендует на титулы и где смотреть вживую

На титул лучшего тренера претендуют семь специалистов.

Претенденты на The Best FIFA Men's Coach 2025

  • Микель Артета ("Арсенал")
  • Луис Энрике (ПСЖ)
  • Ганс-Дитер Флик ("Барселона")
  • Энцо Мареска ("Челси")
  • Арне Слот ("Ливерпуль")
  • Хавьер Агирре (сборная Мексики)
  • Роберто Мартинес (сборная Португалии)

ФИФА объявит героев футбольного года: кто претендует на титулы и где смотреть вживую

Кроме этого, будут названы лучшая игрок года, лучшие вратари среди мужчин и женщин, тренер среди женщин, обладатель трофея Пушкаша за самый красивый гол и другие. Также определят символические сборные года у мужчин и женщин.

Где смотреть трансляцию онлайн

Церемония The Best FIFA Football Awards 2025 начнется в 20:00 по киевскому времени.

В Украине ее покажут "Суспільне Спорт" и медиасервис MEGOGO. Также трансляция будет доступна на официальном сайте ФИФА.

Ранее мы сообщили новую стоимость Ильи Забарного после обновления цен в Лиге 1.

Также узнайте, за какие баснословные деньги аравийский принц хочет купить "Барселону".

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФА Футбол
Новости
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море