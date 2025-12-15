Скільки тепер коштує Забарний: Transfermarkt оновив ринкові вартості Ліги 1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну інтернет-сторінку порталу .

Дембеле поступається лідерством

Головною новиною стало оновлення топу найдорожчих виконавців чемпіонату. Півзахисники ПСЖ Вітінья та Жоау Невеш обійшли свого одноклубника Усмане Дембеле та стали найдорожчими гравцями Ліги 1.

Дембеле зберіг оцінку у 100 млн євро, оді як Вітінья та Невеш подорожчали з 90 до 110 млн євро.

За словами менеджера Transfermarkt по Франції Ронана Кароффа, обох португальців складно розділити за впливом на гру ПСЖ.

Невеш, попри травму, вже має 9 голів і 2 асисти, що є вражаючим показником для центрального півзахисника, особливо з огляду на його вік – 21 рік. Вітінья ж залишається "метрономом" парижан, віддавши 8 результативних передач і регулярно підключаючись до атак.

Як змінилися вартості українців

23-річний центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний подешевшав на 5 мільйонів євро і тепер його оцінюють у 50 мільйонів.

У загальному рейтингу Ілля ділить 10-ту сходинку – разом з одноклубником Ворреном Заїром-Емері, який зберіг свою попередню вартість, та Мейсоном Грінфудом з "Марселя" (англієць подорожчав на 5 млн).

Знизилась ціна і на ще одного вітчизняного виконавця з чемпіонату Франції – 30-річного лівого захисника "Страсбура" Едуарда Соболя. Футболіст, який цього сезону провів за першу команду лише 2 хвилини в кваліфікації Ліги конференцій, на початку сезону оцінювався в 900 тисяч євро, тепер – у 700 тисяч.

Найдорожчих футболісти Ліги 1

Вітінья (ПСЖ) – 110 млн євро (+20 млн)

Жоау Невеш (ПСЖ) – 110 (+20)

Усман Дембеле (ПСЖ) – 100

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) – 90

Дезіре Дуе (ПСЖ) – 90

Ашраф Хакімі (ПСЖ) – 80

Нуну Мендеш (ПСЖ) – 75

Вільям Пачо (ПСЖ) – 70 (+5)

Бредлі Барколя (ПСЖ) – 70

Мейсон Грінвуд ("Марсель") – 50 (+10 )

Воррен Заїр-Емері (ПСЖ) – 50

Ілля Забарний (ПСЖ) – 50 (-5)

Що таке Transfermarkt

Transfermarkt – це німецький футбольний статистичний портал, який містить інформацію про розклад та результати матчів, а також трансферні новини та вартість гравців.

Ринкові ціни Transfermarkt – це не прогноз трансферної суми, а оціночна вартість гравця на відкритому ринку. Вона формується на основі експертних обговорень спільноти, спортивної форми, віку, контракту та ситуації в клубі. Алгоритми не використовуються – ключову роль відіграє людський фактор.

Незважаючи на те, що дані про вартість гравців носить оціночний характер, дослідники з німецького Центру економічної ефективності виявили їх здебільшого точними.