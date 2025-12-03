ua en ru
София Лыскун перешла в Россию: прыгунья в воду сменила гражданство

Среда 03 декабря 2025 20:36
UA EN RU
София Лыскун перешла в Россию: прыгунья в воду сменила гражданство София Лискун (фото: facebook.com/ukrainiandiving)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская прыгунья в воду София Лыскун официально получила российское гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские медиа, которым спортсменка прокомментировала свое решение.

Лыскун сменила спортивное гражданство: что заявила спортсменка

23-летняя уроженка Луганска сообщила в видеокомментарии российским СМИ, что больше не является гражданкой Украины и будет выступать за Россию. По ее словам, решение она приняла после длительного недовольства условиями работы в украинской команде.

Прыгунья утверждает, что в Украине якобы игнорировали профессиональные стандарты и критиковали ее за связь с первым тренером, которая переехала в Москву.

Лыскун рассказала, что во время одного из собраний ее обвиняли в общении с российскими спортсменами и наставниками.

"На собрании мне заявили, что никто больше не контактирует с россиянами. Я сидела и не понимала, почему это адресовано именно мне. Считаю, взрослый человек должен вести себя иначе", -

Она также добавила, что в киевском бассейне был плакат с лозунгом "Спорт вне политики", однако, по ее мнению, именно спортсмены первыми чувствовали давление.

Претензии к системе подготовки

Лыскун утверждает, что часть тренеров в сборной Украины имела базовое образование по другим видам спорта, что, по ее мнению, негативно влияло на уровень подготовки.

"Я хорошо разбираюсь в прыжках в воду, поэтому никогда не думала, в каком государстве выступаю. Однако в Украине возникали постоянные трудности", -

Также она заявила, что из-за частых переездов за границу на тренировочные сборы и психологического давления была вынуждена обращаться к психотерапевту и психиатру.

Достижения Лыскун в составе сборной Украины

Последним международным стартом спортсменки в сине-желтой форме стал чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре прошлым летом, где она заняла седьмое место в командной дисциплине.

За время выступлений за Украину Лыскун завоевала:

  • две золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта;
  • две победы на европейском первенстве по прыжкам в воду;
  • "серебро" чемпионата мира-2022;
  • всего 12 наград на мировых и континентальных турнирах.

Она также участвовала в двух Олимпиадах - в Токио-2020 и Париже-2024, где ее лучшим результатом стало седьмое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

С 2023 года российским спортсменам разрешено выступать на международных соревнованиях в статусе "нейтральных", а с 2024 года - участвовать в командных дисциплинах в водных видах спорта.

Ранее гражданство сменил и бронзовый призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун, который теперь представляет Хорватию.

Также читайте, как экс-футболист сборной Украины появился в списке предателей после матча в России.

