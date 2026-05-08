Соболенко залишиться "нейтральною": ITF відмовилася повернути прапор скандальній першій ракетці

Міжнародна федерація тенісу (ITF) відмовилася повертати державну символіку представникам Білорусі. Попри заклики Міжнародного олімпійського комітету (МОК) пом'якшити санкції, білоруські тенісисти продовжать виступи виключно у нейтральному статусі.
Напередодні, 7 травня, МОК оприлюднив рекомендацію спортивним федераціям зняти обмеження з Білорусі та дозволити атлетам виступати під національним прапором. Попри це, фінальне рішення залежить виключно від спортивних федерацій.
У тенісному світі це рішення наразі не знайшло підтримки. В ITF наголосили, що позиція організації залишається незмінною: відсторонення національних федерацій Росії та Білорусі залишається чинним у повному обсязі.
"Міжнародна федерація тенісу підтверджує, що заява МОК не змінює її позиції щодо відсторонення тенісних федерацій Білорусі та Росії, яке залишається чинним", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що саме представниця Білорусі Аріна Соболенко очолює жіночий рейтинг світового тенісу.
На практиці це рішення означає, що на турнірах під егідою ITF:
Питання про можливе повернення статусу члена Федерації буде винесено на розгляд Ради країн-членів ITF за конституційною процедурою восени 2026 року.
До того часу будь-яка державна символіка Білорусі в офіційних протоколах залишається під забороною.
