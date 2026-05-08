Соболенко залишиться "нейтральною": ITF відмовилася повернути прапор скандальній першій ракетці

ITF ігнорує рішення МОК

Напередодні, 7 травня, МОК оприлюднив рекомендацію спортивним федераціям зняти обмеження з Білорусі та дозволити атлетам виступати під національним прапором. Попри це, фінальне рішення залежить виключно від спортивних федерацій.

У тенісному світі це рішення наразі не знайшло підтримки. В ITF наголосили, що позиція організації залишається незмінною: відсторонення національних федерацій Росії та Білорусі залишається чинним у повному обсязі.

"Міжнародна федерація тенісу підтверджує, що заява МОК не змінює її позиції щодо відсторонення тенісних федерацій Білорусі та Росії, яке залишається чинним", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що саме представниця Білорусі Аріна Соболенко очолює жіночий рейтинг світового тенісу.

Що це означає для спортсменів

На практиці це рішення означає, що на турнірах під егідою ITF:

білоруси та росіяни надалі виступатимуть без прапора біля прізвища;

державні гімни цих країн не виконуватимуться;

збірні залишаються відстороненими від командних змагань (Кубок Девіса та Кубок Біллі Джин Кінг).

Коли рішення можуть змінити

Питання про можливе повернення статусу члена Федерації буде винесено на розгляд Ради країн-членів ITF за конституційною процедурою восени 2026 року.

До того часу будь-яка державна символіка Білорусі в офіційних протоколах залишається під забороною.