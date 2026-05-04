Костюк посягнула на першість Світоліної: українки встановили історичне досягнення у рейтингу WTA

11:13 04.05.2026 Пн
Вітчизняні тенісистки оновили рекорди у топ-15 та топ-100
aimg Андрій Костенко
Марта Костюк з трофеєм Мадрида (фото: x.com/MutuaMadridOpen)
У понеділок, 4 травня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу. Завдяки стрімкому зльоту Марти Костюк Україні вперше в історії отримала одразу двох представниць у топ-15.

Феноменальний ривок Костюк

23-річна киянка, здобувши титул на "тисячнику" в Мадриді, піднялася на 15-ту сходинку світового рейтингу (+8 позицій), що є її новим особистим рекордом. До цього найкращим показником Костюк було 16-те місце.

Еліна Світоліна зберегла за собою статус першої ракетки України та місце в чільній десятці світу. Хоча через виліт у другому колі Мадрида та втрату очок за минулорічний півфінал Еліна опустилася на 10-те місце (-3 позиції). Загалом вона розпочала свій 232-й тиждень серед десяти найсильніших гравчинь світу. За цим показником серед чинних тенісисток її випереджають лише Арина Соболенко та Іга Свьонтек.

Український десант у топ-100

Окрім успіху лідерок, український теніс встановив ще одне унікальне досягнення – вперше до першої сотні світового рейтингу входить одразу сім представниць України. Це стало можливим завдяки прогресу Ангеліни Калініної, яка повернулася до топ-100.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

  • 10 (7). Еліна Світоліна
  • 15 (23). Марта Костюк
  • 52 (49). Даяна Ястремська
  • 57 (53). Юлія Стародубцева
  • 68 (70). Олександра Олійникова
  • 93 (110). Ангеліна Калініна
  • 95 (98). Дарія Снігур
  • 152 (147). Вероніка Подрез
  • 279 (237). Катаріна Завацька
  • 303 (303). Анастасія Соболєва

Що у топ-10

Головна зміна на вершині списку – повернення на третій рядок Іги Свьонтек з Польщі, яка потіснила Коко Гофф (США). Також певні ротації відбулися в нижній частини чільної десятки.

Топ-10 світового рейтингу:

  1. (1). Аріна Соболенко
  2. (2). Єлена Рибакіна (Казахстан)
  3. (4). Іга Свьонтек (Польща)
  4. (3). Коко Гофф (США)
  5. (5). Джессіка Пегула (США)
  6. (6). Аманда Анісімова (США)
  7. (8). Мірра Андрєєва
  8. (9). Жасмін Паоліні (Італія)
  9. (10). Вікторія Мбоко (Канада)
  10. (7). Еліна Світоліна (Україна)

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

Путін боїться замаху дронами та перевороту, а між силовиками наростає конфлікт, - ЗМІ
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
