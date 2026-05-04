Костюк посягнула на першість Світоліної: українки встановили історичне досягнення у рейтингу WTA
У понеділок, 4 травня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу. Завдяки стрімкому зльоту Марти Костюк Україні вперше в історії отримала одразу двох представниць у топ-15.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений рейтинг WTA.
Феноменальний ривок Костюк
23-річна киянка, здобувши титул на "тисячнику" в Мадриді, піднялася на 15-ту сходинку світового рейтингу (+8 позицій), що є її новим особистим рекордом. До цього найкращим показником Костюк було 16-те місце.
Еліна Світоліна зберегла за собою статус першої ракетки України та місце в чільній десятці світу. Хоча через виліт у другому колі Мадрида та втрату очок за минулорічний півфінал Еліна опустилася на 10-те місце (-3 позиції). Загалом вона розпочала свій 232-й тиждень серед десяти найсильніших гравчинь світу. За цим показником серед чинних тенісисток її випереджають лише Арина Соболенко та Іга Свьонтек.
Український десант у топ-100
Окрім успіху лідерок, український теніс встановив ще одне унікальне досягнення – вперше до першої сотні світового рейтингу входить одразу сім представниць України. Це стало можливим завдяки прогресу Ангеліни Калініної, яка повернулася до топ-100.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
- 10 (7). Еліна Світоліна
- 15 (23). Марта Костюк
- 52 (49). Даяна Ястремська
- 57 (53). Юлія Стародубцева
- 68 (70). Олександра Олійникова
- 93 (110). Ангеліна Калініна
- 95 (98). Дарія Снігур
- 152 (147). Вероніка Подрез
- 279 (237). Катаріна Завацька
- 303 (303). Анастасія Соболєва
Що у топ-10
Головна зміна на вершині списку – повернення на третій рядок Іги Свьонтек з Польщі, яка потіснила Коко Гофф (США). Також певні ротації відбулися в нижній частини чільної десятки.
Топ-10 світового рейтингу:
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан)
- (4). Іга Свьонтек (Польща)
- (3). Коко Гофф (США)
- (5). Джессіка Пегула (США)
- (6). Аманда Анісімова (США)
- (8). Мірра Андрєєва
- (9). Жасмін Паоліні (Італія)
- (10). Вікторія Мбоко (Канада)
- (7). Еліна Світоліна (Україна)
