Повернення прапора та гімну: МОК визначилися з долею Білорусі та РФ на міжнародній арені

18:43 07.05.2026 Чт
2 хв
Міжнародний олімпійський комітет переглянув умови участі представників країн-агресорів у великому спорті
aimg Андрій Костенко
Повернення прапора та гімну: МОК визначилися з долею Білорусі та РФ на міжнародній арені МОК повернув Білоусі прапор та гімн
Виконавчий комітет МОК на засіданні у четвер, 7 травня, дозволив білоруським спортсменам брати учать в міжнародних змаганнях з державною символікою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Кінець "нейтральності" для Білорусі

Головною новиною засідання стала зміна вектору щодо білоруських спортсменів. МОК офіційно рекомендував міжнародним федераціям зняти обмеження на використання національної символіки. Це означає, що білоруси зможуть повертатися на світові арени під власним державним прапором, а у разі їхніх перемог знову лунатиме національний гімн.

Фактично організація пропонує відмовитися від статусу "нейтральних атлетів" (AIN) для представників Білорусі, повертаючи їм право повноцінної участі в олімпійському русі.

Росія – наразі без змін

Для російських атлетів ситуація залишається незмінною. МОК залишив у силі заборону на будь-яку атрибутику РФ (прапор, гімн, кольори). Росіяни й надалі зможуть виступати лише як індивідуальні нейтральні спортсмени без жодної прив'язки до своєї країни.

Така непохитність комітету зумовлена двома ключовими факторами. По-перше, відсутністю кроків з боку РФ до припинення агресії.

Крім того, останні дані Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) виявилися приголомшливими. Розслідування підтвердило вживання заборонених препаратів понад 300 російськими атлетами, що остаточно позбавило РФ шансів на пом'якшення санкційного режиму.

Реакція України

Українська сторона відреагувала на рішення МОК блискавично та вкрай жорстко. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний назвав такий крок "відверто слабкою позицією", яка ігнорує реалії війни.

"Ми не можемо розділяти санкції на "політичні" та "спортивні". Не буває так, що вранці держава-сателіт допомагає вбивати наших людей, а ввечері її атлети піднімають свій прапор. Це абсурд", - наголосив Бідний у коментарі виданню "Чемпіон".

Національний олімпійський комітет (НОК) України також висловив офіційний протест, зазначивши, що Білорусь продовжує надавати свою територію для ударів по українських містах і логістики армії РФ. У відомстві підкреслили, що жодних гуманітарних підстав для такого "подарунка" білорусам не існує.

