Соболенко останется "нейтральной": ITF отказалась вернуть флаг скандальной первой ракетке

Международная федерация тенниса (ITF) отказалась возвращать государственную символику представителям Беларуси. Несмотря на призывы Международного олимпийского комитета (МОК) смягчить санкции, белорусские теннисисты продолжат выступления исключительно в нейтральном статусе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление на сайте организации.
Накануне, 7 мая, МОК обнародовал рекомендацию спортивным федерациям снять ограничения с Беларуси и позволить атлетам выступать под национальным флагом. Несмотря на это, финальное решение зависит исключительно от спортивных федераций.
В теннисном мире это решение пока не нашло поддержки. В ITF отметили, что позиция организации остается неизменной: отстранение национальных федераций России и Беларуси остается в силе в полном объеме.
"Международная федерация тенниса подтверждает, что заявление МОК не меняет ее позиции относительно отстранения теннисных федераций Беларуси и России, которое остается в силе", - говорится в сообщении.
Отметим, что именно представительница Беларуси Арина Соболенко возглавляет женский рейтинг мирового тенниса.
На практике это решение означает, что на турнирах под эгидой ITF:
Вопрос о возможном возвращении статуса члена Федерации будет вынесен на рассмотрение Совета стран-членов ITF по конституционной процедуре осенью 2026 года.
До того времени любая государственная символика Беларуси в официальных протоколах остается под запретом.
