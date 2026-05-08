Соболенко останется "нейтральной": ITF отказалась вернуть флаг скандальной первой ракетке

15:42 08.05.2026 Пт
2 мин
Теннисные власти отреагировали на новые рекомендации МОК
aimg Андрей Костенко
Арина Соболенко (фото: WTA)

Международная федерация тенниса (ITF) отказалась возвращать государственную символику представителям Беларуси. Несмотря на призывы Международного олимпийского комитета (МОК) смягчить санкции, белорусские теннисисты продолжат выступления исключительно в нейтральном статусе.

ITF игнорирует решение МОК

Накануне, 7 мая, МОК обнародовал рекомендацию спортивным федерациям снять ограничения с Беларуси и позволить атлетам выступать под национальным флагом. Несмотря на это, финальное решение зависит исключительно от спортивных федераций.

В теннисном мире это решение пока не нашло поддержки. В ITF отметили, что позиция организации остается неизменной: отстранение национальных федераций России и Беларуси остается в силе в полном объеме.

"Международная федерация тенниса подтверждает, что заявление МОК не меняет ее позиции относительно отстранения теннисных федераций Беларуси и России, которое остается в силе", - говорится в сообщении.

Отметим, что именно представительница Беларуси Арина Соболенко возглавляет женский рейтинг мирового тенниса.

Что это означает для спортсменов

На практике это решение означает, что на турнирах под эгидой ITF:

  • белорусы и россияне в дальнейшем будут выступать без флага возле фамилии;
  • государственные гимны этих стран не будут исполняться;
  • сборные остаются отстраненными от командных соревнований (Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг).

Когда решение могут изменить

Вопрос о возможном возвращении статуса члена Федерации будет вынесен на рассмотрение Совета стран-членов ITF по конституционной процедуре осенью 2026 года.

До того времени любая государственная символика Беларуси в официальных протоколах остается под запретом.

Ранее мы писали, что World Boxing обнародовала условия допуска россиян.

