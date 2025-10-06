ua en ru
Скільки заробить Каннаваро на чолі збірної Узбекистану: сума контракту вражає

Понеділок 06 жовтня 2025 17:09
UA EN RU
Скільки заробить Каннаваро на чолі збірної Узбекистану: сума контракту вражає Фото: Фабіо Каннаваро в Ташкенті (x.com/uzbekistanfa)
Автор: Андрій Костенко

Італієць Фабіо Каннаваро став новим головним тренером національної команди Узбекистану. Під його керівництвом азійська збірна в 2026 році дебютує на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації футболу Узбекистану.

Що відомо про контракт

Угода з 52-річним італійцем короткострокова: розрахована до серпня 2026 року – тобто до завершення чемпіонату світу.

Проте сума в контракті прописана чималенька. Офіційно вона не розголошується, але за даними інсайдерів, Каннаваро та його асистенти (в тренерський штаб увійшли ще троє італійців) за час роботи з узбецькою командою разом отримають близько 4 мільйонів євро.

Цікаво, що під час відбору до ЧС-2026 збірна Узбекистану змінила двох наставників. Спочатку її очолював словенець Сречко Катанець, а завершальну частину кваліфікації довів до успіху місцевий спеціаліст Тімур Кападзе. Проте керування збірною у фіналі ЧС йому не довірили.

Каннаваро після підписання контракту (фото: ufa.uz)

Як Узбекистан потрапив на ЧС

Путівку на мундіаль команді принесло друге місце у одній з відбіркових груп азійської кваліфікації. Узбеки фінішували другими у секстеті А, поступившись лише Ірану.

За підсумками відбору команда випередила суперників з ОАЕ, Катару, Киргизстану та КНДР.

Хто такий Фабіо Каннаваро

52-річний уродженець Неаполя. Грав на позиції центрального захисника. Під час кар'єри футболіста виступав за італійські "Наполі", "Парму", "Інтер" та "Ювентус", а також за мадридський "Реал" та "Аль-Ахлі" з ОАЕ.

Провів 136 матчів за національну збірну своєї країни, в яких забив 2 голи. Був капітаном команди на ЧС-2006, де італійці стали чемпіонами світу. За підсумками того ж року був визнаний найкращим футболістом планети та отримав "Золотий м'яч".

Завершив активну кар'єру у 2011-му, а через два роки розпочав тренерську діяльність. Працював у Китаї (зокрема, недовгий час – зі збірною країни), на Близькому Сході та в Італії.

Останнім місцем роботи Каннаваро було загребське "Динамо", де він протримався 3,5 місяці – із січня по квітень 2025 року. Під його керівництвом команда провела 14 матчів: здобула сім перемог, двічі зіграла внічию та зазнала п'ятьох поразок.

Дебют легенди на чолі збірної Узбекистану запланований на 13 жовтня – у цей день нові підопічні італійця зіграють товариську зустріч з Уругваєм.

Раніше повідомили про термінову заміну у складі збірної України перед відбірковими матчами ЧС-2026.

Також читайте з ким і коли українська збірна U-20 зіграє на старті плей-офф чемпіонату світу.

