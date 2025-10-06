ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сколько заработает Каннаваро во главе сборной Узбекистана: сумма контракта впечатляет

Понедельник 06 октября 2025 17:09
UA EN RU
Сколько заработает Каннаваро во главе сборной Узбекистана: сумма контракта впечатляет Фото: Фабио Каннаваро в Ташкенте (x.com/uzbekistanfa)
Автор: Андрей Костенко

Итальянец Фабио Каннаваро стал новым главным тренером национальной команды Узбекистана. Под его руководством азиатская сборная в 2026 году дебютирует на чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Узбекистана.

Что известно о контракте

Соглашение с 52-летним итальянцем краткосрочное: рассчитано до августа 2026 года - то есть до завершения чемпионата мира.

Однако сумма в контракте прописана немаленькая. Официально она не разглашается, но по данным инсайдеров, Каннаваро и его ассистенты (в тренерский штаб вошли еще трое итальянцев) за время работы с узбекской командой вместе получат около 4 миллионов евро.

Интересно, что во время отбора к ЧМ-2026 сборная Узбекистана сменила двух наставников. Сначала ее возглавлял словенец Сречко Катанец, а завершающую часть квалификации довел до успеха местный специалист Тимур Кападзе. Однако управление сборной в финале ЧМ ему не доверили.

Сколько заработает Каннаваро во главе сборной Узбекистана: сумма контракта впечатляет

Каннаваро после подписания контракта (фото: ufa.uz)

Как Узбекистан попал на ЧМ

Путевку на мундиаль команде принесло второе место в одной из отборочных групп азиатской квалификации. Узбеки финишировали вторыми в секстете А, уступив лишь Ирану.

По итогам отбора команда опередила соперников из ОАЭ, Катара, Кыргызстана и КНДР.

Кто такой Фабио Каннаваро

52-летний уроженец Неаполя. Играл на позиции центрального защитника. Во время карьеры футболиста выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", а также за мадридский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ.

Провел 136 матчей за национальную сборную своей страны, в которых забил 2 гола. Был капитаном команды на ЧМ-2006, где итальянцы стали чемпионами мира. По итогам того же года был признан лучшим футболистом планеты и получил "Золотой мяч".

Завершил активную карьеру в 2011-м, а через два года начал тренерскую деятельность. Работал в Китае (в частности, недолгое время - со сборной страны), на Ближнем Востоке и в Италии.

Последним местом работы Каннаваро было загребское "Динамо", где он продержался 3,5 месяца - с января по апрель 2025 года. Под его руководством команда провела 14 матчей: одержала семь побед, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Дебют легенды во главе сборной Узбекистана запланирован на 13 октября - в этот день новые подопечные итальянца сыграют товарищескую встречу с Уругваем.

Ранее сообщили о срочной замене в составе сборной Украины перед отборочными матчами ЧМ-2026.

Также читайте с кем и когда украинская сборная U-20 сыграет на старте плей-офф чемпионата мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии