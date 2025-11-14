Скандальні пенальті та дебют Михавка: що сталося в матчі Франція - Україна

У матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 збірна України зазнала розгромної поразки від Франції - 0:4. Саме у цьому поєдинку вперше за національну команду зіграв захисник Тарас Михавко, який несподівано отримав місце в стартовому складі.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Тарас Михавко потрапив до заявки національної команди безпосередньо перед листопадовими матчами, хоча спершу був включений у склад молодіжної збірної на відбір до Євро-2027.
Тренерський штаб національної команди вирішив перевести його до головної збірної, і захисник одразу отримав шанс проявити себе.
У поєдинку проти Франції він сформував тріо центральних оборонців разом з Олександром Сватком та капітаном Іллею Забарним.
Саме після контакту Михавка з Майклом Олісе Франція заробила пенальті, який реалізував Кіліан Мбаппе, відкривши рахунок.
Головний тренер збірної Сергій Ребров після матчу підкреслив, що задоволений виходом Михавка на поле та його взаємодією в обороні, проте визнав: у моменті з 11-метровим захисник діяв надто гостро.
"Задоволений, він заслуговував на цей дебют. Вийшов у трійці центральних захисників і зіграв дуже гарно. На жаль, надмірна агресія у штрафному майданчику... Ми про це говорили, але він молодий і йде у боротьбу", - зазначив Ребров у флешкоментарі Megogo.
Після матчу сам Михавко назвав свій вихід за національну збірну "мрією, яка здійснилася". Футболіст подякував уболівальникам і ЗСУ та підкреслив, що поразка не затьмарює важливість для нього цього моменту.
Захисник також прокоментував епізод із призначеним пенальті та зауважив, що відчував дотик до м'яча, хоча визнав і контакт із ногою суперника.
"Там усе сталося дуже швидко. Відчув дотик до м'яча, але й до ноги теж. Подивлюся повтор і проаналізую. Якщо пенальті - значить, я не правий. Рухаємося далі", - сказав він у флешкоментарі Megogo.
Михавко також звернув увагу на епізод у штрафному майданчику Франції, коли Єгор Назарина впав після контакту з Дайо Упамекано. На його думку, шанси на пенальті в обох епізодах були рівними.
Тренер збірної розкритикував рішення головного арбітра Славка Вінчича, який після перегляду VAR не призначив пенальті на Назарині.
"Вважаю, що у ворота Франції теж був пенальті. Це один із двох ключових моментів матчу. Другий - пенальті у наші ворота. Після цього гра дуже змінилася", - наголосив Ребров.
Поразка опустила Україну на третю позицію у групі. Для збереження шансів на вихід у плейоф відбору команди Реброва мають перемагати Ісландію у заключному матчі кваліфікації.
Поєдинок відбудеться у неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.
Раніше ми написали про історію найчастішого суперництва між збірними України та Франції.
Також читайте, чому Кіліан Мбаппе вважає несправедливим результат першого матчу України та Франції.