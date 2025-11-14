Скандальные пенальти и дебют Михавко: что произошло в матче Франция - Украина

Дебют с вызовами: Михавко участник ключевого эпизода

Тарас Михавко попал в заявку национальной команды непосредственно перед ноябрьскими матчами, хотя сначала был включен в состав молодежной сборной на отбор к Евро-2027.

Тренерский штаб национальной команды решил перевести его в главную сборную, и защитник сразу получил шанс проявить себя.

В поединке против Франции он сформировал трио центральных защитников вместе с Александром Сватко и капитаном Ильей Забарным.

Именно после контакта Михавка с Майклом Олисе Франция заработала пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе, открыв счет.

Что сказал Ребров о дебюте

Главный тренер сборной Сергей Ребров после матча подчеркнул, что доволен выходом Михавко на поле и его взаимодействием в обороне, однако признал: в моменте с 11-метровым защитник действовал слишком остро.

"Доволен, он заслуживал этого дебюта. Вышел в тройке центральных защитников и сыграл очень хорошо. К сожалению, чрезмерная агрессия в штрафной площадке... Мы об этом говорили, но он молод и идет в борьбу", - отметил Ребров во флешкоментаре Megogo.

"День мечты": Михавко об игре с Францией

После матча сам Михавко назвал свой выход за национальную сборную "мечтой, которая осуществилась". Футболист поблагодарил болельщиков и ВСУ и подчеркнул, что поражение не омрачает важность для него этого момента.

Защитник также прокомментировал эпизод с назначенным пенальти и отметил, что чувствовал прикосновение к мячу, хотя признал и контакт с ногой соперника.

"Там все произошло очень быстро. Почувствовал прикосновение к мячу, но и к ноге тоже. Посмотрю повтор и проанализирую. Если пенальти - значит, я не прав. Двигаемся дальше", - сказал он во флешкоментаре Megogo.

Михавко также обратил внимание на эпизод в штрафной площади Франции, когда Егор Назарина упал после контакта с Дайо Упамекано. По его мнению, шансы на пенальти в обоих эпизодах были равными.

Ребров о судействе

Тренер сборной раскритиковал решение главного арбитра Славка Винчича, который после просмотра VAR не назначил пенальти на Назарине.

"Считаю, что в ворота Франции тоже был пенальти. Это один из двух ключевых моментов матча. Второй - пенальти в наши ворота. После этого игра очень изменилась", - подчеркнул Ребров.

Турнирное положение и решающий матч против Исландии

Поражение опустило Украину на третью позицию в группе. Для сохранения шансов на выход в плей-офф отбора команды Реброва должны побеждать Исландию в заключительном матче квалификации.

Поединок состоится в воскресенье, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени.