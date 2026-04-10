Скандал навколо хіта DREVO: російський артист поплатився за плагіат "Енкарапісти"

З чого почався скандал

Трек російського виконавця R. Riccardo під назвою "Потанцуй со мной", як стверджує команда артиста, повторював мелодію хіта "Енкарапіста" від першої до останньої ноти.

За словами представників лейблу Sound United, про можливе порушення вони дізналися із соцмереж.

Спочатку команді DREVO почали траплятися ролики в TikTok, у яких російський артист використовував цю музичну ідею.

"Спочатку нам і слухачам Drevo почали попадатись TikTok-відео від цього росіянина. Нам це не подобалось, але TikTok - це простір, де користувачі самовиражаються, як можуть і хочуть, використовуючи популярний і трендовий контент. І це ще раз підтверджувало, що українська музика не має кордонів, проте має якість", - прокоментували у Sound United.

Однак ситуація, за словами команди артиста, перейшла в іншу площину після того, як трек вийшов офіційно.

У лейблі заявили, що після релізу пісні "Потанцуй со мной" уже йшлося не про користувацький контент у соцмережах, а про можливе порушення авторських прав. Саме після цього команда почала діяти.

У результаті, як зазначається, трек російського виконавця було заблоковано на міжнародних цифрових майданчиках.

Чому цю справу було складно довести

Продюсер DREVO Михайло Шиян пояснив, що в цій історії йдеться не лише про суміжні права, а насамперед про авторське право на саму мелодію.

"Суміжні права охоплюють право на використання фонограми, тобто запису виконання музичного твору. Їх порушення на цифрових платформах в сучасному світі доволі просто відстояти - вже давно існують і використовуються цифрові технології впізнавання і блокування несанкціонованого використання фонограми", - зазначив він.

Водночас, за його словами, у цьому випадку ситуація була складнішою, оскільки, як стверджує команда артиста, було використано саме мелодію твору, а не оригінальну фонограму.

"Але в цьому випадку плагіатор вкрав мелодію - послідовність нот, а фонограму він зробив власну зі своїм текстом, своїм вокалом та аранжуванням. І це вже не відстежується цифровими роботами, а потребує повноцінного розгляду справи", - пояснив Шиян.

Він додав, що подібні випадки мають вищу ймовірність дійти до судового розгляду, особливо коли йдеться про іншу юрисдикцію.

"Такі ситуації навіть у технологічному цифровому середовищі мають більшу вірогідність потрапити до судів. До того ж, коли мова йде про крадіжку в іншій країні, не в країні автора чи правовласника, має бути застосоване іноземне законодавство про захист авторського права", - сказав продюсер.

"Потрібно пройти весь шлях - від фіксації порушення і подачі скарг до комунікації з платформами або навіть жорстких юридичних дій", - додав він.

Що радять артистам у подібних ситуаціях

Михайло Шиян звернув увагу на те, що артистам значно простіше захищати свої права, коли з ними працює лейбл або професійна команда.

"Лейбли, як правило, працюють одразу в багатьох напрямках, в тому числі допомагають з адмініструванням суміжних прав і взаємодіють із ОКУ, які займаються збором авторських роялті і в онлайні, і в офлайні. Це значно спрощує життя артисту, а от незалежному артисту доведеться робити все це самостійно", - наголосив він.

Водночас продюсер закликав музикантів не залишати такі випадки без реакції.

"Проте головне - не здаватись і відстоювати свою творчість", - резюмував Михайло.