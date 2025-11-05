Скандал с судейством: президент "Динамо" призвал к прозрачности

"Если не назначать такие пенальти, как в Кубке, то зачем тогда вообще играть в футбол?", - заявил Суркис.

Он отметил, что система VAR должна не только помогать арбитрам, но и обеспечивать справедливость, однако в Украине, по его словам, она часто не работает так, как должна.

"Есть VAR, есть повторы. Если даже после этого арбитры не видят очевидного нарушения - это или непрофессионализм, или предвзятость", - выразил мнение президент футбольного клуба.

Суркис призвал к системным изменениям в судейском корпусе и большей открытости Украинской ассоциации футбола. В частности, он отметил, что уже не первый год отмечает необходимость прозрачности в футболе. По его мнению, после игры арбитры должны публично объяснять свои решения, как это делают в Италии, ведь сейчас в этой сфере не хватает открытости.

"Мы все должны быть заинтересованы в честном футболе. Если не будет доверия к судьям, не будет и доверия к чемпионату", - считает Игорь Суркис.