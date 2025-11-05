Скандал с судейством: президент "Динамо" призвал к прозрачности
Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис высказался по поводу противоречивого судейства в главном матче полугодия "Шахтер" - "Динамо".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Игоря Суркиса.
"Если не назначать такие пенальти, как в Кубке, то зачем тогда вообще играть в футбол?", - заявил Суркис.
Он отметил, что система VAR должна не только помогать арбитрам, но и обеспечивать справедливость, однако в Украине, по его словам, она часто не работает так, как должна.
"Есть VAR, есть повторы. Если даже после этого арбитры не видят очевидного нарушения - это или непрофессионализм, или предвзятость", - выразил мнение президент футбольного клуба.
Суркис призвал к системным изменениям в судейском корпусе и большей открытости Украинской ассоциации футбола. В частности, он отметил, что уже не первый год отмечает необходимость прозрачности в футболе. По его мнению, после игры арбитры должны публично объяснять свои решения, как это делают в Италии, ведь сейчас в этой сфере не хватает открытости.
"Мы все должны быть заинтересованы в честном футболе. Если не будет доверия к судьям, не будет и доверия к чемпионату", - считает Игорь Суркис.
Спорный момент матча "Динамо" - "Шахтер"
Во время Классического дерби 11-го тура УПЛ 2 ноября между "Шахтером" и "Динамо" произошел спорный эпизод. На 60-й минуте нападающий киевлян Шола Огундана упал в штрафной зоне после контакта с защитником "горняков" Ефимом Коноплей.
Однако судья не назначил пенальти, а арбитры VAR не предложили ему пересмотр момента .Игра продолжилась, и в итоге "Шахтер" победил со счетом 3:1.
Впоследствии комитет арбитров УАФ признал, что нарушения были, и видеоарбитры должны были рекомендовать пересмотр момента.