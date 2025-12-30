ua en ru
Скандал у чемпіонаті України з хокею: одеський "Шторм" оголосив про призупинення участі

Вівторок 30 грудня 2025 14:12
Скандал у чемпіонаті України з хокею: одеський "Шторм" оголосив про призупинення участі
Автор: Катерина Урсатій

Хокейний клуб "Шторм" з Одеси оголосив про призупинення участі в чемпіонаті України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт клуба "Шторм" в соцмережі Instagram.

Позиція клубу

Про рішення повідомила пресслужба одеського клубу. У заяві наголошується, що інформація, поширена Федерацією хокею України щодо неявки "Шторма" на матч 28 грудня 2025 року, не відповідає дійсності та вводить в оману хокейну спільноту.

У клубі зазначили, що через регулярні, на їхню думку, порушення принципів рівності та справедливості змагань керівництво команди висловило недовіру ФХУ та ухвалило рішення призупинити виступи в національному чемпіонаті.

Конфлікт навколо матчу з "Крижинкою"

Рішення було оголошене наступного дня після того, як "Шторм" не вийшов на календарний матч чемпіонату України проти "Крижинки".

У ФХУ тоді заявили, що одеська команда не прибула на гру, через що їй може бути зарахована технічна поразка.

У "Штормі" ж заперечили таке формулювання подій, підкресливши, що офіційна позиція Федерації є недостовірною.

Не перший подібний випадок у сезоні

Ситуація навколо неявки команди на матч уже виникала в поточному сезоні.

Раніше "Крижинка" також оголошувала про призупинення участі в чемпіонаті України, пояснюючи це рішеннями та діями Федерації хокею України, які унеможливлювали подальші виступи клубу.

Згодом київська команда відновила участь у турнірі після врегулювання спірних питань.

Турнірне становище та довідка

Після 14 зіграних матчів "Шторм" займає четверту позицію в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 14 очок.

Наступний поєдинок одеської команди був запланований на лютий 2026 року проти "Одещини", яка йде третьою та має стільки ж очок.

Хокейний клуб "Шторм" було засновано у 2020 році. Перші сезони команда виступала на аматорському рівні, а дебют у чемпіонаті України відбувся в сезоні 2024/25. У цьому ж сезоні одесити стали володарями Кубка України.

Раніше ми розповіли, як Україна втретє вирвала перемогу над Румунією в Європейському кубку націй з хокею.

Також ми розповіли, як зіграв чемпіон України у хокейному Континентальному кубку.

